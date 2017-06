JAVNI ČAS VATERPOLA: Delfini obradovali učenika OŠ Laza Kostić

Vaterpolo reprezentacija Srbije je u jeku priprema za završni turnir Svetske lige, a paralelno sa napornim treninzima naši vaterpolisti ugrabili su priliku da se druže sa mališanima i na najbolji mogući način promovišu naš najtrofejniji sport. U OŠ "Laza Kostić" na Novom Beogradu održan je javni čas vaterpola, a oko stotinak učenika ove osnovne škole na bazenu se družilo sa Nikolom Jakšićem, Radomirom Drašovićem i Đorđem Lazićem, dok su pokazni trening vodili pomoćnici Dejana Savića u stručnom štabu nacionalnog tima Stefan Ćirić i Uroš Stevanović.

Tehniku plivanja i osnove vaterpola sa Jakšićem, Drašovićem i Lazićem vežbalo je 14 učenika četvrtog razreda koji su bili oduševljeni prilikom da se u vodi nađu sa srpskim reprezentativcima.

- Nikada mi nije bilo teško da se odazivam na ovakve akcije i igram sa decom, jer sam svestan koliko to njima znači. Sećam se koliko je meni to značilo kad sam bio klinac. Nikada neću zaboraviti moj prvi susret na bazenu sa Bobom Nikićem. Bio sam mali, a on me je podigao na ramena. Mislim da sam zbog svega toga bio pod euforijom čitavih mesec dana, to je nešto što se ne zaboravlja. Eto, doživeo sam da budemo saigrači u reprezenatciji i sada u klubu i toga se uvek rado sećam. Mnogo mi znači kada vidim decu da su zaintersovana za sport, posebno za vaterpolo i kada vidim da žele da treniraju zaista mi je puno srce - rekao je Nikola Jakšić.

Stefan Ćirić tokom 45 minuta je korisnim savetima i zanimljivim vežbama držao pažnju mališana koji su bili u bazenu, ali i onih pored njega:

- Utisci su zaista fenomenalni. Mislim da ne postoji bolji način za promociju nekog sporta od škole. Deca su zaista bila fantastična, na prvi pogled se videlo koliko im je stalo da se pokažu u što boljem svetlu. Brzo su upijali naše savete. Nadam se da će se ovakve i slične akcije nastaviti u drugim školama. Znam da su problem bazeni, da je obvo jedna od retkih škola koja ima ovakve uslove, ali gde god budemo mogli ja se nadam da ćemo se pojaviti i pokazati klincima koliko je vaterpolo lep sport - konstatovao je Ćirić.

Zanimljivo je da je Uroš Stevanović, trener kragujevačkog Radničkog i član stručnog štaba reprezentacije bio je đak OŠ "Laza Kostić":

- U moje vreme škola je nosila drugačije ime, ali bez obzira na to mnogo uspomena me veže za ovo mesto. Upravo na ovom bazenu sam naučio da plivam i potom otišao na Banjicu da treniram vaterpolo. Sećam se da smo kao škola u plivačkoj štafeti bili šampioni Beograda i Srbije. Mnogo mi je drago da je organizovana ova akcija i siguran sam da će ovo iskustvo pogurati neke od ovih klinaca da se bave vaterpolom - zaključio je Stevanović.

Direktor OŠ "Laza Kostić" Milorad Jauković, na poklon je dobio loptu sa potpisima igrača i istakao zahvalnost Vaterpolo savezu Srbije koji na ovakav način animira školsku populaciju:

- Maksimalno podržavamo akcije koje za cilj imaju popularizaciju sporta, posebno jednog tako uspešnog u Srbiji kao što je vaterpolo. Mogu da prenesem utiske naših đaka koji su bili oduševljeni zbog posete vaterpolista i nadam se da ćemo biti u prilici da ponovo budu naši dragi gosti - zaključiomje Jauković.

Pred put u Rusiju na završni turnir Svetske lige, koji je na programu od 20. do 25. juna, vaterpoliste Srbije očekuju tri prijateljske utakmice sa reprezentacijom Australije i to 14. juna u Nišu, dan kasnije u Kruševcu i 16. juna u Kragujevcu.

