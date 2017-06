(FOTO) IZNENAĐENJE ZA LEGENDU ZVEZDE: Peruničić odveo rukometaše kod Dike

Rukometaši Crvene Zvezde osvojili su Kup Srbije pobedivši u finalu ekipu Spartaka iz Subotice rezultatom 20:18.

Rukometaši Crvene Zvezde kasno sinoć su došli na Marakanu posle puta iz Gornjeg Milanovca gde se održavala završnica Kupa Srbije.

Nenad Peruničić, trener Crvene Zvezde, odveo je svoje izabranike u kafić legendarnog golmana Crvene Zvezde, Stevana Stojanovića Dike koji je taman u tim trenutku zatvarao kafić.

'Iznenadili su me momci.Zatvarao sam kafić,kad vidim prilazi Perun sa rukometasima i donosi trofej Kupa.Ostali smo do kasno.Bravo još jednom za Peruna i sjajne rukometaše' - izjavio je Stevan Stojanović,čuveni golman generacije iz Barija koja je 1991.osvojila Kup šampiona,a on prvi podigao 'usati trofej'.

foto: foto: Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR SPORT UŽIVO: Da li će njih dvojica pobediti Vels?

Autor: Kurir.rs/ Kurir sport , Foto: Kurir sport