OKUPLJANJE RUKOMETNE REPREZENTACIJE Cvetković: Nema opuštanja, Poljake ozbiljno da shvatimo

Seniorska reprezentacija Srbije, okupila se danas u Beogradu, na početku priprema za završne mečeve u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo u Hrvatskoj sa selekcijama Poljske (14. jun - 20.45) u Nišu i Belorusije (18.jun) u Minsku. Pred put za Niš, gde će "orlovi" sprovesti trenažni proces sve do utakmice sa Poljacima, medijima su se obratili selektor Jovica Cvetković i pivotmen Mijajlo Marsenić.

'Dobro je što se okupljamo dva dana ranije od planiranog, jer nismo očekivali ovoliki broj povreda i opravdanih otkaza. Pozvano je 28 igrača, osam je otkazalo nastup. Neki igrači nastupaju za vikend u Nemačkoj i Francuskoj, tako će nam biti potrebno još par dana da budemo kompletni. Iskoristićemo ih za regeneraciju i da što mobilniji uđemo u izuzetno važne utakmice za naš rukomet. Sve što smo do sada prošli bilo je izuzetno teško, za nas pozitivno, ali bez ove dve utakmice, to ništa ne znači. Toga su svesni igrači i stručni štab. Čisti smo u glavama i ozbiljno se spremamo' - kazao je Cvetković i dodao:

'Radićemo dva puta dnevno u Nišu i spremati se za protivnika koji dolazi u potpuno izmenjenom sastavu. Ne možemo ništa da koristimo od prethodnog materijala, jer je i selektor, i poljski sastav potpuno promenjen. Igraju pripremni turnir u Norveškoj, tako da ćemo pokušati da ih analiziramo od tog materijala koji dobijemo. Ove situacije su izuzetno opasne. Poljaci nemaju šta da izgube, dolaze sa novim trenerom. U prednosti su ako ih protivnik svaki olako. Mi ih nećemo shvatiti na taj način, već odigrati kao protiv najjače reprezentacije na svetu. Biće jako teško. Opuštanja ne sme da bude.+

Put Niša ide 22 reprezentativaca, s tim što su upitni nastupi Marka Vujina i Draška Nenadića. Među pozvanima je i nekadašnji kapiten, Ratko Nikolić.

'Trudimo se da pozovemo svakoga ko je od pomoći. Za Rumune je to bio Čutura, koji igra tamo i dobro ih poznaje. Sada je Ratko sa nama, koji je odigrao izuzetno važnu ulogu u stvaranju reprezentacije koja je 2012. godine osvojila srebrnu medalju. On još uvek igra rukomet i dobro to radi. Želimo da se oprostimo od kapitena na dostojanstven način. To ne znači da neće imati i ulogu na terenu, jer još uvek ne znamo na koje ćemo igrače moći da računamo za put u Belorusiju. Kraj je sezone, veliki su napori, plašim se kada mi zazvoni telefon, da neko još ne otkaže. U reprezentaciji su oni koji to zaslužuju. Sve radimo u cilju uspeha.'

Selektor Cvetković je optimista kada je budućnost reprezentacije u pitanju....

'Veći nego na početku. Nije problem u tome da li imamo loše igrače, naprotiv, jedni su od najboljih u Evropi. Morate ih uvažiti na pravi način, stvoriti igru koja im odgovara i sistem u kome se najbolje snalaze. Maksimalno ćemo raditi, nećemo se zadržavati na ove dve utakmice. Najveće ambicije imamo za EP, tako i igrači razmišljaju. Kvalitetni smo i imamo veliki potencijal.'

Pivotmen Mijajlo Marsenić, pre samo pet dana osvojio je titulu šampiona Evrope sa skopskim Vardarom, ali je spreman za napore koje iziskuje igranje za državni tim:

'Očekuje nas najvažniji deo kvalifikacija. Cilj je pobeda protiv Poljaka. Nadam se da ćemo već u Nišu odraditi veliki deo posla i pobediti. Uradićemo sve što je do nas. Nadam se da će put za Belorusiju biti relaksiran. Znam koliko nam znači pobeda, tako da nema govora o opuštanju. Isprazniću se kada budemo savladali Poljake. Tada ću imati mesec dana za odmor, ali sezonu hoću da završim na najbolji mogući način' - jasan je Marsenić.

Među onima koji su morali da otkažu akciju zbog povreda jeste i kapiten Žarko Šešum (ligamenti ramena), Veljko Inđić, Rajko Prodanović, Ilija Abutović, Darko Arsić i Aleksandar Stanojević.

Nakon kraha u kvalifikacijama za EP 2018, Talant Dušebajev je podneo ostavku na mesto selektora reprezentacije Poljske, a na njehovu poziciju je stigao trener Visle iz Plocka, Pjotr Pržbecki, koji je u potpunosti promenio sastav u kome nema nosilaca igre Šmala, Bileckog, Jureckog, Jurkieviča i Lijevskog.

