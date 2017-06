FANTASTIČNA VOŽNJA SRBINA: Borković 2. u kvalifikacijama u Salcburgu

Najbolji srpski automobilista Dušan Borković na fenomenalan način započeo je peti trkački vikend Svetskog TCR šampionata, pošto je na stazi Salcburgring u Austriji ostvario drugo vreme u kvalifikacijama.

Vozač Alfa Romeo Đulijete TCR s brojem 62 NIS PETROL TIMA uz podršku gruzijskog tima “GE Force” i italijanskog “Romeo Ferraris”, ovim uspehom bogatiji je za nova četiri boda u generalnom plasmanu i prvu nedeljnu trku započeće iz prvog reda, tik pored Mata Homole, kome je pripala pol-pozicija.

Srpski as će na drugoj trci, zbog pravila koji predviđaju obrnuti poredak prve desetorice, startovati kao deveti.

Da će subota ostati u lepom sećanju Borkoviću dalo se nagovestiti već na slobodnim treninzima, kada je Duca beležio sjajna vremena. Usledila je prva kvalifikaciona sesija u kojoj je Pančevac u jednom trenutku imao najbolje vreme, a plasirtao se u završni deo kvalifikacija kao šesti.

Velemajstorskom vožnjom, Borković je pokazao da je najbolje ostavio za kraj. Prvi je izašao na stazu i ostvario vreme 1:25.689, a onda u sledećem krugu bio samo stotinku sporiji.

Nedugo posle, Borković pada na treće mesto, ali onda uzvraća sa dva nova vanserijska kruga i zahvaljujući vremenu 1:25.552 zauzima drugo mesto, koje mu daje velike izglede pred nedeljnu trku.

“Super je bilo, kvalifikacije su prošle sjajno! Iskreno, očekivao sam da ću biti oko 8. Mesta jer bi mi to u prvoj trci omogućilo da lepo napredujem, a onda u drugoj da napadam prvo mesto. Biće teško, to je sigurno jer ću imati mnogo brzih vozača iza sebe. Budem li dobro startovao, mogu i da pobedim, samo da “alfa” izdrži. Danas sam je vozio do krajnjih limita, mislim da brže nije moglo. Za razliku od Monce i Spa sada sam pokazao koliko mogu kad auto radi kako treba. Hvala svim navijačima i mom timu na fantastičnoj podršci, u nedelju ću dati sve od sebe da ostvarim dobar rezultat”, rekao je Borković posle kvalifikacija.

Obe trke biće vožene u nedelju, prva u 13.05, druga u 14.35. Gledaoci RTS biće u prilici da prvu trku odgledaju u snimku od 13.50, a drugu u direktnom prenosu na drugom programu. Borković se uoči petog TCR vikenda nalazi na šestom mestu u generalnom plasmanu sa 57 osvojenih bodova.

(Kurir.rs/Kurir sport)

