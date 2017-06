REVANŠIRALI SE BELGIJANCIMA: Srpski odbojkaši maksimalni u Teheranu

Odbojkaška reprezentacija Srbije na impresivan način završila je drugi vikend Svetske lige u Teheranu današnjom pobedom protiv Belgije sa 3:0 u setovima - 25:22, 25:18, 25:20.

Bio je to revanš izabranika Nikole Grbića Belgijancima za prošlonedeljni poraz u Novom Sadu.

Srbija je prethodno u Teheranu savladala Argentinu i selekciju domaćina Irana.

Posle prva dva vikenda Svetske lige, Srbija ima skor 5-1, a narednog igraće u Kordobi sa Argentinom, Bugarskom i Brazilom.

Najbolji u našem timu bio je Luburić sa 19 poena, Ivović je poentirao 13 puta, a Lisinac devet.

"Izuzetno sam zadovoljan reakcijom momaka treći dan uzastopno. Nije bilo lako, ogroman teret turnira iznela je maltene jedna šestorka. Koncentracija na današnjoj utakmici je bila izuzetno visoka, krenuli smo agresivno od prve lopte. Videlo se da kada smo koncentrisani i kada igramo ovako, da nije važno ko je sa druge strane mreže. Na sve je uticao i poraz od Belgije u Srbiji, hteli smo da pokažemo da je to bio loš dan i da je ovo danas naša vrednost na terenu", rekao je Grbić, preneo je Odbojkaški savez Srbije.



Odbojkaši Srbije će u Kordobu otputovati iz Teherana u ponedeljak, preko Istanbula i Sao Paula, a u Argentinu bi trebalo da stignu u utorak, 13. juna u 6.20 časova po srednjeevropskom vremenu.

"Sledi dug put u Argentinu. Takav je sistem takmičenja, ne smemo da razmišljamo o tome jer to može da nam bude izgovor za eventualni neuspeh. Naša koncentracija i razmišljanje je na narednog protivnika, a to je Argentina i samo o tome treba da razmišljamo", rekao je Grbić.

Reprezentavac Srbije Srećko Lisinac rekao je da je njegova ekipa od početka kontrolisala utakmicu.

"Shvatili smo utakmicu ozbiljnije nego onu u Novom Sadu. Nije da smo ih tamo potcenili, ali odigrali su jako dobar meč i iznenadili nas. Mi smo se danas pripremili mnogo bolje, videli smo gde smo grešili u prvom meču.

Zadovoljni smo turnirom u Teheranu", rekao je Lisinac.

"Ostvarili smo petu pobedu, imamo još tri utakmice do kraja regularnog dela. Mislim da smo napravili dobar put do 'fajnal siksa', još jedna pobeda i da se plasiramo na završni turnir. I ako se plasiramo, ići ćemo na sve tri pobede", dodao je on.

Odbojkaš Srbije Nikola Jovović rekao je da je njegova ekipa odigrala odličan turnir u Teheranu.

"Odigrali smo sjajno i u Novom Sadu, ali ovo je fenomenalno. Igramo dobro, dižemo formu, a danas smo odigrali najpreciznije od svih utakmica u Svetskoj ligi. Jedini poraz u Svetskoj ligi imamo od Belgije (3:0), znali smo da moramo da zapnemo, zapeli smo, dobili ih sa 3:0 i idemo u Argentinu. Čeka nas dug put, ali navikli smo, idemo tamo po plasman na 'fajnal siks'", rekao je Jovović.

(Kurir.rs/Kurir sport)