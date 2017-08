DA SE NAJEŽIŠ: Srpski atletičar objavio emotivnu poruku, a odgovor Đokovića će vas oduševiti!

Bekrić je 15. avgusta 2013. godine postavio novi rekord Srbije u disciplini 400 metara prepone i plasirao se u finale na Svetskom prvenstvu u Moskvi.

Dva dana kasnije Bekrić je osvojio bronzanu medalju u ovoj disciplini sa još boljim rezultatom.

Ubrzo posle toga su usledila teška životna iskušenja za Bekrića, zaređale su povrede i duže pauze zbog čega je propustio sva takmičenja.

- HVALA TI BOŽE!!! Hvala Ti na najjedinstvenijem životnom iskustvu! Napravio si 2013-te plan i posmatrao si me šta radim, kako se ponašam prema ljudima, da li negde grešim, kako podnosim to što si mi podario bronzu i jos mnogo toga... Hvala Ti što si mi pokazao kako izgleda slava - ali istovremeno i kako izgleda muka koja je usledila posle nje... Hvala Ti na svim životnim situacijama kroz koje sam prošao u protekle tri godine i kroz koje i dalje prolazim! Hvala Ti na svim vrlinama koje sam stekao, koje su mi pomogle da spoznam sebe! Hvala ti na ovom procesu! Što me učiš strpljenju! Hvala Ti što postajem najbolja verzija sebe... 15.08.2013 - napisao je Bekrić na svom profilu.

Bekrića su u komentarima mnogi podržali, a stigao je i odgovor Novaka Đokovića koji će svakog oduševiti!

- Čestitam ti Emire. Čestitam ti jer si ovim tekstom pokazao da si svestan suštine sreće i mira u životu, a to je Zahvalnost. Bog uvek da više čoveku koji je zahvalan na onome što već ima. Za sve u životu postoji razlog. Hvala ti... - napisao je Novak Đoković.

