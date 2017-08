DAVOR ŠTEFANEK: Viktor Nemeš i ja smo kao braća, uskoro će da mi krsti dete

Poslednji u nizu uspeha našeg rvanja bila je planetarna titula šampiona grčko-rimskim stilom u kategoriji do 75 kilograma Viktora Nemeša osvojena na Svetskom prvenstvu u Parizu. Pohod na ovu zlatnu medalju mogao bi da se posmatra i kroz prizmu velikog prijateljstva Viktora Nemeša i Davora Štefaneka, dvojice najuspešnijih srpskih rvača današnjice:

- Davor mi je idol, fantastičan sportista, veliki čovek i pravi prijatelj. Mnogo sam naučio od njega. Već osam godina smo cimeri i dao je ogroman doprinos mom uspehu. Bez njega svakako ne bih mogao da postanem prvak sveta. Mnogo mi je pomogao i zahvalan sam mu na tome - počeo je priču Nemeš.

A kakva je zaista bila uloga Štefaneka u pohodu Nemeša na svetsko zlato rekao je upravo najboji rvač sveta za 2016. godinu:

- Moja uloga je samo savetodavna i Viktoru sam ne neki način mentor. Ne mešam se u rad trenera, ali kada me pitaju za mišljenje dajem savet. Mislim da dobro mogu da procenim pojedine situacije i da umem da procenim rvača. Pre Svetskog prvenstva sam se kladio sa predsednikom Rvačkog saveza Srbije Željkom Trajkovićem da će Viktor osvojiti zlato i dobio sam opkladu - kratko je zastao Štefanek i potom dodao:

- Viktor na mene gleda kao na uzora što mi je ogromna čast. Kao braća smo, on će uskoro da mi krsti dete. Iako sam stariji od njega osam godina, od malih nogu smo zajedno. On je predobar momak, zrači neobjašnjivom pozitivnom energijom, veoma je vredan i izuzetno posvećen treningu i sve se trudi da uradi do perfekcije. Zato zasluge za ovaj veliki uspeh i svetsko zlato pre svega pripadaju njemu - rekao je Štefanek uz velike pohvale trenerima Sretenu Damnjanoviću i Stojanu Dobrevu za vrhunski rad.

Pored iskrenog prijateljstva između Štefaneka i Nemeša postoji veliko i zdravo rivalstvo koje je bez ikakve sumnje dovelo do ovih uspeha:

- Želim da budem bolji od Davora. Sebi sam morao da postavim neki cilj, pa sam postavio najveći. Sećam se da je Davor svojevremeno govorio da želi da bude bolji od svog trenera Srete Damnjanovića, a meni je želja da nadmašim Štefaneka i budem najbolji rvač u Srbiji. Cilj mi je zlato na Olimpijskim igrama u Tokiju, a pre toga želim da postanem i evropski prvak i da odbranim titulu na šampionatu sveta - kaže Nemeš, a nadovezuje se Štefanek:

- Neću mu to olako prepustiti, jer ću i ja rvati na Olimpijskim igrama u Tokiju sa željom da osvojim medalju. Zato će Nemeš morati da osvoji odličje i na Igrama 2024. u Parizu, ali to je dobro jer ovakve stvari guraju srpsko rvanje napred. Svi ćemo kao i do sada zajednički raditi na tom cilju. Predsednik saveza Željko Trajković fantastično obavlja svoj posao. Rvanje je dobilo mesto koje zaslužuje i zato smo zahvalni na podršci Ministarstvu omladine i sporta i Olimpijskom komitetu Srbije. Imamo odlične uslove za pripreme, država Srbija je stala iza svojih rvača i to poverenje je opravdano medaljama.

Štefanek i Nemeš zajedno gledaju i u budućnost. Zanimljivo je da su kolege i na Fakultetu za sport Univerziteta "Union - Nikola Tesla" na studijskom programu trener u sportu:

- Ideja je da obojica ostanemo u rvanju. Mislim da Viktor i ja možemo da budemo dobar tim trenera ili sportskih radnika jer ćemo do završetka studija steći još više iskustva, ali i znanja. Moram da iskoristim ovu priliku da se zahvalim svim ljudima na Fakultetu za sport Univerziteta Union "Nikola Tesla" koji zaista imaju razumevanja za naše brojne obaveze - rekao je Štefanek, a Nemeš potom poručio:

- Za mene nema odmora, jer me od sledeće sedmice očekuje polaganje ispita na Fakultetu za sport na Novom Beogradu, ali ništa ne pada teško kad voliš ono što radiš. Kao što je poznato, Davor će ranije završiti karijeru pa je moguće da će mi on možda biti i trener. U svakom slučaju, mislim da u budućnosti treba da nastavimo da radimo kao treneri i da pomognemo da neke nove generacije rvača postignu vredne rezultate. Zato su nam studije veoma važne, a sistem studiranja na ovom fakultetu nam omogućava da nesmetano obavljamo sve profesionalne obaveze na čemu smo zahvalni jer na taj način ne trpi ni naša karijera niti obrazovanje - zaključio je Nemeš.

