BOKSERSKI SPEKTAKL U BEOGRADU: Kalemegdan boksing najt na terenima KK Partizan

Za sve ljubitelje plemenite veštine, 09. septembra 2017. održaće se mečevi u oranizaciji “Balkan boksinga” u kome ćemo gledati dve borbe večeri, jedna u šest i druga u 12 rundi.

U finišu boks večeri gledaćemo borbu između dva sjajna borca Srbije, najboljeg boksera naše zemlje Marka Nikolića i velikog i potvrđenog fajtera Bojana Radovića, u šest rudi. Pre njih u ring će izaći i pokazati svu svoju snagu i znanje naš mladi bokser iz Novog Pazara Šerif Gurdijeljac u kategoriji do 59 kilograma, protiv Mađara Lasla Feketea, u 12 rundi.



Bivši šampion Evrope u WBO verziji i četvrti bokser sveta Nenad Borovčanin, prvi čovek organizacije KALEMEGDAN BOXING NIGHT-A ističe da vlada ogromno interesovanje publike za Kalemegdan Boxing night koji nam sledi na Malom Kalemegdanu.



“Nakon tri spektakularne bokserske revije koje smo organizovali u 2017. - Kruševac, Zaječar i Niš, sa izuzetnim mečevima, ispunjenim halama do poslednjeg mesta i vrhunskom scenografijom, smatramo da je došlo vreme za spektakl u Beogradu. Dugo u našoj prestonici nije bilo boks manifestacija na nivou koji ovaj sport to zaslužuje, vreme je da se to promeni i mi ćemo učiniti sve da tako i bude. Zaista nam je drago što vlada ovoliko interesovanje za bokserski spektakl u Beogradu, što je dokaz da ovaj sport i dalje živi, da i dalje ima ogroman broj poklonika, iako je niz godina bio u nokdaunu. Organizacija ove revije biće na maksimalnom nivou, najavljujemo vrhunske borbe koje, sigurni smo, nikoga ko se nađe na terenima KK Partizan na Malom Kalemegdanu, ali i ispred TV prijemnika, neće ostaviti ravnodušnim”!



Spektakl će biti zanimljiv i zbog uvodnih borbi u kojima će protivnici jedni druge prosto terati da svako pruži svoj maksimum: Lazar Stanojević – Nikola Ivković (64 kg), Nikola Živanović – Branislav Malinović (69 kg), Stefan Čolović – Dejan Glišić (75 kg).

Kalemegdan boxing night će svim akterima mečeva doneti nove bodove za balkansku, evropsku, odnosno svetsku rang listu, tako da ce svaki bokser imati priliku za napredak ka nekoj od prestižnih titula.



„Balkan Boksing će zajedno sa Gradom Beogradom i TV Sportklub na Kalemegdanu prirediti spektakl kakav još nije organizovan u ovom sportu na ovim prostorima.Veliko interesovanje za boks koristimo i za promociju nacionalne škole boksa, tako da nakon svake manifestacije boks postaje masovniji, dok klubovi dobijaju dodatnu podršku za nesmetano funkcionisanje. Ljubitelji boksa i bokserskog spektakla imaće priliku da 9. septembra uživo gledaju ono što smo mogli samo preko malih tv ekrana da posmatramo kako se dešava u Engleskoj, Nemačkoj ili Americi“ – zaključio je Borovčanin.



Iz Bolivuda na Kalemegdan



Boks je bio i ostao popularan u celom svetu, a svedoci smo da su uvek u prvim redovima boks revija velike zvezde iz oblasti kulture, umetnosti, nauke, svakako i sporta. Veliki ljubitelj i prijatelj boksa je i naša glumačka zvezda, prvak pozorišta na Terazijama Slobodan Stefanović, koji je jedan od glavnih aktera akcionog bolivudskog filma „Vivegam“ čija premijera je održana pre dva dana u Indiji.

Nosilac dve nagrade „Zoran Radmilović“ će pratiti boks spektakl Kalemegdan boxing night iz prvog reda pored ringa, poziva vas da i vi učinite isto, da dođete i uživate u čarima ovog plemenitog sporta.



Kurir sport

Foto: Promo