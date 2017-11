KIK BOKS: Bukvić odbranila titulu, zlato i za Keri i Dabetić na SP u Budimpešti

Saida Bukvić je u lou kiku do 52 kilograma odbranila svetsku titulu pobedom u finalu nad Marokankom Ilham Burakadi 3:0 i tako objedinila sa evropskom titulom, a potom su se zlatom okitile Valentina Keri u kategoriji do 65 kg savladavši Ruskinju Juliju Kuznjecovu i do 70 kg Dijana Dabetić koja je bila bolje od Kubre Akbulut iz Turske.



Ranije su do zlata došli Aleksandar Konovalov, Miloš Cvjetičanin, Aleksandra Krstić i Teodora Manić, srebro Nikola Stošić i Bojan Džepina, a bronze Tamara Bašić, Stefan Anđelković i Ljubo Jalovi.

kurir.rs / Tanjug

foto: Profimedia

