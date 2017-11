SRBIN U FORMULI: Ljudi, vozio sam bolid

- Ćao, komšo, gde ćeš?

- Odoh da vozim Formulu...

- Ahahaha, idem i ja na Mesec...

foto: Privatna Arhiva



Ovako je tekao razgovor između Beograđanina Stefana Smiljkovića i njegovog komšije, koji nije ni pretpostavljao da je Stefan vrlo ozbiljan. Tog jutra izašao je iz zgrade, ali umesto na posao, otišao je da vozi Formulu na Red bul ringu u Austriji. Priča zvuči neverovatno, ali je Stefan Smiljković zahvaljujući svojoj veštini u kompjuterskoj igrici, ali i na karting stazi u nagradnoj igri „Red bula“ i NIS, postao jedan od retkih Srba koji je dobio priliku da dodaje gas, naglo koči i žestoko ulazi u krivine u bolidu prave Formule.

- Kad sam pobedio u kartingu, nisam ni bio svestan šta me čeka. Tek kasnije mi je postalo jasno, ej, pa ja ću da vozim Formulu! - opsuje nam svoju avanturu Stefan.

- Počeo sam da treniram na kompjuteru, uzeo sam baš tu formulu, učio sam stazu, nisam znao kako drugačije da se pripremim. Kad sam došao tamo, kažu mi: „Izvoli, uđi u bolid“... A ja ne verujem. Pa kad dovezu neki bolid na Sajam, ne smeš ni da ga dotakneš. Ljudi ne znaju, ali unutra se ne sedi, već se leži kao u krevetu.

foto: Privatna Arhiva



Priznaje da mu je malo bilo frka kako će da krene prvi put, čak mu se jednom bolid ugasio, ali je kasnije sve došlo na svoje.

- To dodavanje gasa, osećaj ubrzanja, silu u krivinama ne mogu da objasnim. To nisam osetio u životu. Bolid reaguje na najmanji pokret, komande su neverovatno osetljive, ma milimetar pomeriš volan, on skreće. Ludilo. I sad, kad vratim film, počinjem da se smejem, jer desilo mi se nešto neverovatno, posebno jer volim trke.

foto: Privatna Arhiva



Tek sada Stefan ima sliku kako voze piloti u Formuli 1 i koliko je teško biti brz na zahtevnoj stazi.

- Sa nama u grupi bio je jedan dečko iz Australije koji je tamo vozio neke trke i njega nisam imao šanse da pratim, a vozio sam solidno. Kad gledaš na TV, sve izgleda jedinstveno, ali sada shvatam da bi trebalo mnogo vežbe i truda da budeš na deset sekundi zaostatka za pravim vozačima - realan je Smiljković.



Skupe greške

PRAVA VOŽNJA JE 80% SLIČNA SA IGRICOM



Smiljković je „trenirao“ igrajući simulaciju na kompjuteru, a priznaje da mu je to mnogo pomoglo jer je stazu Red bul ring naučio napamet.

- Tvrdim da je igrica 80% slična pravoj vožnji, sada sam to iskusio. Izgledalo mi je kao da sam u igrici, odmah sam znao kojim putanjama da idem. Inače sam bio suvozač u pravom reliju u šampionatu Srbiji, tako da znam šta je brzina - otkrio je Stefan.

foto: Damir Dervišagić



Stiskao gas sve jače

NAJPRE 150, PA 200, PA 240 KILOMETARA NA ČAS



Stefan kaže da je veoma brzo ušao u štos i počeo da vozi sve brže.

- Na pravcu sam najpre išao 150 kilometara na čas, pa 200, onda vidim može još, pa stisnem na 240 i ti ulaziš u krivinu i koliko god brzo da uđeš, opet može još brže... A glavu ti sila pritiska u suprotnom smeru. Imao sam i preticanje s unutrašnje strane i to mi je bilo baš super, baš kao u pravoj trci - priča Stefan.

Kurir / Predrag Gajić

Foto: Privatna arhiva, Damir Dervišagić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR SPORT UŽIVO:Ovo je razlika između Srba i Amerikanaca. Oni zarađuju i od poraza

Kurir

Autor: Foto: Privatna arhiva