MEĐUNARODNI TURNIR: Bokseri Srbije spremni za Zlatnu rukavicu

"Naš tim je spreman. Iako imamo još pet dana priprema na Zlatiboru koje ćemo maksimalno iskoristiti za rad, već sada mogu reći da smo formu doveli do najvišeg nivoa u ovom trenutku. Obećavamo sjajne borbe, reprezentativci će pružiti maksimum, cilj je samo jedan - pobeda", rekao je Antelj.



"Cilj nam je da stvorimo boksere koji će moći da na Evropskim prvenstvima i Olimpijskim igrama stignu, ne samo do odličja, već i do šampionskog trona. Verujemo u njih, to su sjajni takmičari, ali i izvanredne ličnosti i na njima je da se pokažu u ringu", dodao je on.



Prestižni turnir u boksu ove godine slavi 60. godina postojanja.



"Iako je međunarodnog karaktera, 'Zlatna rukavica' je u srcu svakog našeg reprezentativca, zato i nije čudo što postoji već 60. godina. Protutnjala su razna vremena, mnogo toga je bilo i prošlo, mnogo toga se preživelo i teškog i lepog, ali 'Zlatna rukavica' je nastavila da ide istim putem i njen sjaj ne jenjava", rekao je Antelj.



Na pripremama na Zlatiboru su: Veljko Gligorić (kategorija do 56 kilograma), Lazar Stanojević i Damjan Grmuša (do 64), Petar Stošić i Nikola Živanović (do 69), Stefan Panić i Aleksa Marković (do 75), Nikola Stevanović i Filip Stanković (do 81) i Vladan Babić (kategorija 91+).



"Jedva čekam da uđem u ring u Areni. Za sve nas to je san i izazov. Interesuje me pobeda, pobeda i samo pobeda. Radim i pripremam se kao nikada do sada i nijedan detalj nije prepušten slučaju. Tokom ovih priprema podižem formu polako, a praktično ću eksplodirati na meču. Videće to i moja publika u Beogradu kojoj obećavam pravi spektakl", rekao je kapiten boks selekcije Srbije Vladan Babić.



Na takmičenju u Beogradskoj areni učestvovaće bokseri iz oko dvadeset zemalja iz celog sveta.



Finale je zakazano za 25. novembar od 19.00, a zahvaljujući pokroviteljstvu Grada Beograda ulaz će biti besplatan.

Beta, foto: promo

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR SPORT UŽIVO:Ovo je razlika između Srba i Amerikanaca. Oni zarađuju i od poraza

Kurir

Autor: Kurir