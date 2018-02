RUKOMETAŠICE POČELE ZAVRŠNE PRIPREME Ljubomir Obradović: Uvodimo devojke u ritam SP

Do prvog meča u Lajpcigu sa Kamerunom ostalo je manje od dve nedelje, a selektor Ljubomir Obradović izneo je plan i program do polaska u Nemačku na konferenciji za medije održanoj u prostorijama Rukometnog saveza Srbije u Tošinom Bunaru:

- U utorak i sredu imamo dve prijateljske utakmice sa Slovakinjama. U nedelju i ponedeljak nas čekaju dve utakmice sa Crnogorkama, a videćemo da li ćemo petu utakmicu odigrati sa muškom kadetskom ili pionirskom selekcijom. Želimo da približimo devojkama ritam sistema takmičenja sa dve utakmice, dan pauze, dve utakmice, dan pauze, odnosno, jedne utakmice i dana pauze. Prekratak je ovo period, malo treninga, ali to nije pitanje za mene ili vas. Malo je dana da se devojke oporave i pripreme. To je svetska smotra, a ne lokalno takmičenje - rekao je Obradović i dodao:

- Ambicije su visoke. Osnovno je da se niko ne povredi, da se devojke koje su došle rovite, oporave. Onda bi mogli da pričamo više o tome. Imamo kašnjenja, koja nas vraćaju na problem kalendara. Evropski kupovi su igrani i u nedelju, tako da reprezentativke koje igraju u mađarskim klubovima gube još dan-dva sa reprezentacijom. Zašto se ti mečevi ne igraju u petak? O povredi Andree Lekić bićete obavešteni kasnije. Jovana Stoiljković neće trenirati u ponedeljak zbog povrede skočnog zgloba, Slađana Pop Lazić je imala povredu lista, Sanja Damnjanović je operisala koleno, ali je u trenažnom procesu. Zdravlje devojaka je na prvom mestu. Gledaćemo da rasporedimo minutažu da sve budu maksimalno iskorišćene, odnosno, da izguramo jako zahtevno takmičenje kakvo je SP.

Rivali u grupi dolaze iz različitih rukometnih škola.

- Holandija i Nemačka su iz jedne, Korejanke igraju različito, kao i Kina, odnosno, Kamerun. Ima mnogo stvari da se pripremi kako bi otišli spremni. Teško je pričati o rezultatu. Glas trenera i igrača niko neće da čuje. Rukomet je zahtevan sport. Devojke su čestitale odbojkašicama zlato, za koje su one trenirale pet meseci. Dok se to ne promeni, ne možemo ništa precizno da pričamo. Jasno nam je da ne možemo da igramo zbog drugih sportova u avgustu i septembru, ali možda možemo da igramo u oktobru. I košarkaši imaju zahtevne lige, pa sve odigraju do leta, a imaju dva meseca priprema sa reprezentacijama. Imaćemo situaciju da nam sude sudije sa svetske liste, a poznato je šta nas tu čeka. Imamo domaćina u grupi, a sudijska organizacija je razmatrala da pusti malo slobodniju igru. To prevodim tako da će ih pustiti da rade šta hoće, a nama ne. Setite se muškog Svetskog prvenstva 2007. godine koje su Nemci osvojili kao domaćini. Postoji i ta bojazan, ali naša želja, inat, kvalitet, sportska inteligencija su na visokom nivou i devojke će biti spremne da taktički odgovore svakom protivniku. Imamo situaciju da su nam se četiri iskusne igračice vratile, ali mi ih još ni jednom nismo imali zajedno na treningu. Najvažnije je napraviti dobar rezultat u grupi, a voleo bih da izbegnemo Rusiju koja je najkvalitetnija u ukrštanju. Da se uigramo do osmine finala, a nama se ne ide kući već na početku nokaut faze.

Tamara Radojević, srednji bek reprezentacije Srbije:

- Iskoristićemo ovo vreme da se maksimalno pripremimo za ono što nam predstoji u Nemačkoj. Želimo da pokažemo ono najbolje.

Marija Čolić, golman reprezentacije Srbije:

- Dve godine smo naporno radile da bi bile na Svetskom prvenstvu. Želje nam neće faliti, zaslužile smo da budemo u Nemačkoj i da ćemo sve od sebe da ostavimo pozitivan trag na SP. Ovo je prvi korak za ono što nas dalje čeka.

Slađana Pop Lazić, pivotmen reprezentacije Srbije:

- Da pružimo maksimum, da se borimo i ispunimo zadatke. Očekujem pozitivne vesti iz Nemačke.

