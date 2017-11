PONOVO NA ISTOM ZADATKU: Zlatiborac i OKS zajedno do OI u Tokiju 2020. godine

Ugovorom koji su potpisali predsednik OK Srbije Božidar Maljković i generalni direktor „Zlatiborca“ Dušan Knežević, porodična kompanija sa Zlatibora pomoći će i finansijski ali i svojim proizvodima pripreme srpskih sportista u novom olimpijskom ciklusu.

- Mi iz kompanije „Zlatiborac“ ponosni smo što na ovaj način nastavljamo partnerstvo sa OK Srbije, što smo podrška srpskim sportistima. Takođe smo ponosni što na ovaj način radimo na unapređenju imidža našeg sporta u svetu. Uvereni smo da će naši sportisti i u Tokiju na najbolji način predstavljati našu zemlji i na taj način ostati uzor mladima i najbolji ambasadori Srbije – rekao je na jučerašnjoj svečanosti Dušan Knežević, generalni direktor „Zlatiborca.

Predsednik OK Srbije Božidar Maljković rekao je da je ponosan što je još jedna srpska kompanija, u ovim, ekonomski izazovnim vremenima, našla interes da ulaže u pripreme najboljih srpskih sportista.



- Ne mogu da kažem da je interesovanje srpskih kompanija i bogatih ljudi u zemlji za sponzorstvo sporta briljantno. Bogati ljudi u Srbiji nisu danas kao što su to bili nekadašnji mecene. U Srbiji je danas jako teško doći do novca, ova zemlja je dugo pljačkana, na olovku, na kompjuter, na foru.... Malo je onih, poput „Zlatiborca“, koji novac zarađuju proizvodnjom a da nikoga ne oštete. Novac koji se daje OK Srbije je najčistije ulaganje u sport, jer, skoro 80 posto tog novca ide direktno naših sportistima i trenerima – rekao je Maljković, izražavajući zahvalnost kompaniji „Zlatiborac“ na saradnji koja traje već drugi olimpijski ciklus.

Kompanija „Zlatiborac“ na Mačkatu zapošljava danas 500 mladih ljudi, stručnjaka, radnika, čija je prosečna starost tek 25 godina.



- „Zlatiborac“ je već pet godina, zvanično, lider i najbolji srpski brend u oblasti proizvodnje trajnih suvomesnatih proizvoda. U početku naš izvoz bio je baziran na zemlje regiona, na Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, zatim na Belorusiju, Rusiju, Kazahstan, Azerbejdžan, u poslednje vreme izvozimo i u Švedsku, Irak, Ujedinjene arapske emirate – kaže direktor Knežević.

I Maljković i Knežević složili su se juče da se i OKS i kompanija „Zlatiborac“ oslanjaju upravo na iste, proverene vrednosti, na tradiciju. Hrana koju na Mačkatu proizvodi „Zlatiborac“, po receptima starim više od jednog veka, od juče je ponovo zvanična hrana olimpijskog tima i srpskih olimpijaca.



Mačkat, u kome „Zlatiborac“ posluje, danas je jedno od retkih sela u Srbiji u kome mladi ostaju, i u kome se ne smanjuje broj dece u školi.



- I jedni i drugi na pravi način promovišemo tradiciju i vrednosti svoje zemlje i van njenih granica, naravno, svako na svom terenu i na svojim utakmicama – kaže Knežević .

- Naš rezultat na Olimpijskim igrama u Riju bio je čudo. Od ukupono 103 sportista, njih 54 u Srbiju se vratilo sa medaljama. Jaki smo u kolektivnim sportovima, i, to je svima jasno, ono na čemu moramo raditi su individualni sportovi. Imamo strahovite talente i u individualnim sportovima, poput momka iz Novog Pazara u tenisu, dizača tetova iz Subotice, ali, ostaje nam i da na ovom polju dosta radimo. „Zlatiborac“ na ovaj način najbolje pomaže našim sportistima, a pomažući sport „Zlatiborac pomaže i državi – kaže Maljković dodajući da njegove veze sa Zlatiborom traju preko četiri decenije a da košarkaški kamp koji je sa prijateljima osnova na ovoj planini pre 42 godine i dalje radi.

