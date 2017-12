(VIDEO) APERKAT IZ PAKLA! Nokaut u prvoj rundi kakav dosad niste videli: Kamerunac demolirao velikog Alistaira

Kamerunac je legendu borilačkih sportova nokautirao, kako su to neki nazvali, aperkatom iz pakla već u prvoj rundi borbe.

Nakon što je Overem bezuspešno pokušavao da sruši Fransisa, sudija ih je razdvojio, a kada su ponovo krenuli jedan ka drugom usledio je neverovatan udarac levom rukom i legendarni borac je 'zaspao'.

- Osećam se odlično. Razmišljao sam o ovome nedeljama, trenirao sam za to... Kad sam čuo da je Overem prihvatio borbu sa mnom bio sam jako srećan jer ipak je on prvi izazivač za titulu prvaka i znao je da je borba sa mnom jako opasan korak. Bio je to rani božićni poklon za mene. Alistair je legenda, u ovome je već 20 godina. Ali sada sam ja na redu, ja sam taj koji će zameniti kralja na tronu - rekao je Kamerunac nakon borbe.

Naime, Nanou je postao tek četvrti borac koji je karijeru u UFC-u počeo sa šest pobeda prekidom.

