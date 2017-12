SELEKTOR PODVUKAO CRTU: Evo kako je Obradović ocenio dosadašnja 4 meča srpskih rukometašica na SP

Selektor ženske rukometne reprezentacije Srbije Ljubomir Obradović rekao je danas da je njegova ekipa mogla da osvoji više bodova do sada na Svetskom prvenstvu, ali da je generalno zadovoljan.

"Bodovni saldo je mogao da bude i bolji, ali u globalu možemo i moramo da budemo zadovoljni. Zadovoljni rezultatima, ali i odnosu devojaka prema dresu, odgovornosti prema rukometu. Nemam nikakvih zamerki, osim mog stalnog kukanja što nismo duže zajedno", rekao je Obradović tokom dana pauze.

Srbija posle četiri kola ima po dve pobede i nerešena rezultata u Grupi D i u poslednjoj utakmici te faze Svetskog prvenstva sastaće se sa Južnom Korejom.

Utakmica protiv Južne Koreje igraće se u petak od 20.30.

Selektor je naveo da njegova ekipa mnogo stvari "ispravlja u kretanju, trku", što je nazvao "nemogućom misijom".

"Igramo poslednju utakmicu sa Korejom. Znaćemo rezultate u našoj grupi i grupi sa kojojm ukrštamo. Biće nam situacija jasnija. Koreja je nezgodan rival. Pobedile su Holandiju, pružile ozbiljan otpor Nemicama. Čeka nas težak posao. One su disciplinovane, to moramo da učimo od njih i budemo još bolji. Čeka nas zahtevna utakmica. Pobeda nam donosi prvo ili drugo mesto u grupi. Gledali smo ih uživo sa Nemačkom i Holandijom, ranije smo videli mečeve sa Azijskih igara", kazao je on.

Obradović je istakao da nema želju kada je reč o protivniku u eliminacionoj fazi šampionata, iz grupe u kojoj su, za sada, samo Rusija i Danska izborile plasman, a za ostala dva mesta boriće se Crna Gora, Japan i Brazil.

"Nemam želju za osminu finala. Svaka grupa je teška. Koja je laka? Tamo je situacija još kompleksnija nego naša. Osmina finala doneće pravi rukomet, jer nikome se ne ide kući. Odigrali smo ove dve utakmice u visokom ritmu. Imali smo nekih greškica, nepredviđenih primljenih lakih golova. Ako to ispravimo, dva-tri gola, to je velika stvar. Matematika čista", rekao je Obradović.

(Beta, Foto: RSS)

