EVROPSKO PRVENSTVO: Milica Mandić osvojila srebro, a Nađa Savković bronzu

Poslednjeg dana na Evropskom prvenstvu u olimpijskim kategorijama koje se održalo u Bugarskoj, Milica Mandić (+67kg) je osvojila srebrnu, dok je Nađa Savković (-67kg) osvojila bronzanu medalju!

Milica je na startu pobedila Turkinju Evci, zatim Nemicu Hadžić dok je u polufinalu bila bolja od Ruskinje Ždanove. Međutim, u finalu je vrlo tesnim rezultatom izgubila od još jedne Ruskinje, ovog puta trofejne Olge Ivanove.

Nađa, koja je prošle godine osvojila bronzu na juniorskom svetskom šampionatu, tek se oprobala u seniorima. U prvoj borbi je pobedila Turkinju Nur, zatim je bila bolja od Austrijke Šventner, dok je u četvrtfinalu savladala Ruskinju Turutinu. Na žalost, u polufinalu je izgubila od Poljakinje Godel.

- Konačno kraj sezone. Ovo je baš bila duga i teška godina. Očekivali smo više medalja ali realnost je bila ovakva. Svaka čast Nađi i Milici koje su nastavile tradiciju našeg Saveza, a to je da se ne vraćamo sa velikih takmičenja bez medalja. Milica je bila na korak do zlata. Ovo je njeno četvrto srebro. Nađa je senior tek godinu dana i vrlo se uspešno izborila sa svim izazovma koje imala na ovom takmičenju. Pobedila je u prvom kolu možda i najvećeg favorita Tur, zatim još dve pobede i poklekla je u 4. meču. Veliku šansu su imale i Ana Bajić, Iris Jović Vujaković, Miloš Gladović i Nikola Vučković. Svi su došli do borbe za medalju. Biće bolje sledeći put, siguran sam – rekao je Dragan Jović koji je pre nekoliko dana proglašen za najboljeg trenera sveta u izboru svetske tekvondo federacije.

