VREME JE DA SE CRNI NIZ PREKINE: Srpkinje preko Crnogorki gledaju ka četvrtfinalu SP

GETEK Arena u Magdeburgu biće poprište duela starih poznanica, pa je retko šta u narednom duelu nepoznato.

Ljubomir Obradović, selektor reprezentacije Srbije:

- Od Kine do Južne Koreje raduje me da je reprezentacija imala uzlaznu putanju. To se posebno videlo protiv Koreje. Imali smo tri gola prednosti protiv Nemačke i Holandije, ali nismo pobedili. Raduje me posebno poslednji meč jer smo ga prelomili na kraju protiv vrlo zahtevne reprezentacije koja je pobedila tu Holandiju. Videli ste kako su Holanđanke ubedljivo porazile Nemačku. Naša reprezentacija ima još mnogo neiskorišćenih rezervi, a nama je da ih otkrijemo već u utakmici u nedelju.

Sledi meč sa Crnom Gorom...

- Svako ima svoje adute. Imamo želju da nastavimo dobar niz. Bili smo konstantniji na ovom takmičenju što mi daje nadu za optimizam da možemo da izađemo kao pobednici. O njihovim kvalitetima ne bi trebali da pričamo. Na nama je da se suprostavimo na najbolji mogući način, i u odbrani, i u napadu. Uradićemo najbolje.



Odbrana će odneti prevagu...

- Sve ekipe koje sam trenirao, prvenstveno sam zahtevao odbranu. Brže je, ne i lakše, napraviti odbranu nego napad. Ako se odbranimo, nešto ćemo smisliti i dati gol. Vraćamo se na početak, premalo je bilo vremena da sve uradimo na željeni način. Ostaju nam kvalifikacije za EP do kraja sezone, a onda i Mediteraske Igre, gde ćemo imati veći broj dana da proverimo i oformimo određeni broj devojaka koji zaslužuju da u perspektivi konkurišu za A selekciju.

Dijana Radojević, levo krilo:

- Imali smo veoma tešku i zahtevnu grupu, ali upkros tome, krenuli smo sa pobedama. Nismo izgubile ni jednu utakmicu, što je sjajan podatak. Igrale smo sve, što je još jedan kvalitet našeg tima. Sa Crnogorkama smo dva puta odmerili snage u Baru pred odlazak na prvenstvo. Njihovo glavno oružje je kontranapad. To ako zaustavimo bićemo bliže pobedi. Igramo dobro, atmosfera je pozitivna, tako da verujem da ćemo nastaviti da uživamo u ovoj euforiji.

Željka Nikolić, desno krilo, igrala je dugi niz godine u podgoričkoj Budućnosti i poznaje rivala:

- Crnogorke su priželjkivale od svih ekipa - nas. Imaju puno samopouzdanja posle te utakmice u Baru, koja nije bila merilo. Bila je prijateljskog karaktera uz svo suđenje. Imaju novog selektora, tako da su malo promenili sistem igre u odbrani, ali svakako je to jedan od aduta, uz atmosferu i borbeni duh. To nije ista ekipa od pre par godina. Boriće se i neće se predati. Utakmica u Magdeburgu će biti nešto sasvim novo. Ulazimo puni samopouzdanja posle pet dobro odigranih utakmica. Očekujem veliku borbu. Uz prikazanu igru do sada, uz malo bolji napad, možemo do pobede. Biće jako teško, ali verujem u svoju ekipu.

Jovana Stoiljković, levi bek, koja se bori sa povredom palca šuterske ruke tokom čitavog prvenstva, veruje u dobru partiju srpskog tima:

- Sve utakmice sa Crnom Gorom su jako borbene. Tu nema previše lepog rukometa, jer borbenost dolazi do izražaja. Biće to padanje na glavu, jaka odbrana, želja, borba, i tu će se tražiti pobednik. Igraju jako u odbrani, imaju dobru kontru i polukontru, šutere sa distance, brza krila. Crnogorke su jako dobre, ali mi smo spremne i pariraćemo na najbolji mogući način. Odigrali smo dve prijateljske utakmice, jednu dobili, imamo prava na optimizam. Prate me pehovi i sitne povrede, ali se nadam da je s tim gotovo i da će do kraja prvenstva biti sve na 100%. Prst boli, ali imam zaštitu sa kojom igram, koja mi ograničava pokret i smeta kod šuta. Pokušavam da se fokusiram na igru, da ne mislim na to.

Srbija na velikim takmičenjima nikada nije pobedila Crnu Goru. Na tri meča doživela je dva poraza, uz jedan remi. Vreme je da se ta tradicija sruši.

Srbija - Crna Gora 26:27 (EP 2012)

Srbija - Crna Gora 19:22 (EP 2014)

Srbija - Crna Gora 28:28 (SP 2015)

Srbija - Crna Gora 36:26 - prijateljski meč u Baru pred SP 2017

Srbija - Crna Gora 31:25 - prijateljski meč u Baru pred SP 2017

Kurir

Autor: Kurir