U TABORU REPREZENTACIJE SRBIJE SAMOKRITIČNI: Najgori meč kad je bilo najvažnije

Opšta je ocena da su Srpkinje danas odigrale najgori meč na prvenstvu u Nemačkoj.

"Od kako smo ovde na Svetskom prvenstvu, ovo je ubedljivo bio najslabiji meč. Velika želja je postojala, ali i veliko iskustvo reprezentacije Crne Gore koja je dugo u ovom sastavu. Nismo bili skoncentrisani oko ulaska pivotmena. Primili smo mnogo golova na ta utrčavanja. Imali smo dosta promašenih šuteva na početku utakmice iz neizgrađenih situacija. U budućnosti ćemo morati da radimo na drugom i trećem talasu. Primili smo dosta golova na brzi centar i izmene igrača, a to smo znali. To je rezultiralo kako je rezultiralo. Nismo uspeli smo da se vratimo, gubili smo lopte, primali lake golove. Slede kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Sledi duboka analiza, šta i kako dalje. Možemo mnogo bolje. Pružali smo mnogo bolje igre od ove današnje. Nedostatak koncentracije, možda strah od pobede i neiskustvo je dovelo do toga", rekao je selektor Ljubomir Obradović.

Samokritična je bila i Andrea Lekić.

"Igrali smo dosta statično, nismo sprečile njihov brz centar. Mnogo smo brzo primali golove u drugom poluvremenu, ali je i napad bio daleko bolji. Zakazale smo u vraćanju u fazu odbrane. Nismo dobro ispratile izmene odbrane napad i bile kažnjene. U drugo poluvreme smo bolje ušle, sa više energije, ali nismo dobro odgovorile na njihov brz centar. Postigle su mnogo lakih golova", rekla je Andrea Lekić.

