(VIDEO) MALIŠAN KOJI JE PRETRPEO VRŠNJAČKO NASILJE UJEDINIO UFC ŠAMPIONE: Gest žestokih momaka će vas naterati na suze!

Maleni Keaton Džons dirnuo je sviet videom u kojem majci otvoreno govori o nasilju u školi.

Video je munjevitom brzinom postao viralan, toliko da je podigao celu UFC organizaciju na noge.

Mališan svoju tešku priču nije hteo da podeli sve do trenutka kada je njegova majka shvatila da nešto nije u redu.

- Zašto me maltretiraju, koja je svrha? Zašto uživaju kada su zli prema nevinim ljudima? To nije u redu. Rugali su se mom nosu, rekli su mi da sam ružan i da nemam prijatelje - rekao je maleni Keaton očiju punih suzh dok ga je majka snimala u automobilu.

- A šta su ti uradili dok si ručao? - upitala je.

- Polili su me mlekom, ugurali mi šunku u pantalone i bacali hleb na mene.

- Kako se osećaš zbog toga? - nastavila je majka.

- Zašto su to uradili baš meni? Ljude koji su različiti ne treba kritikovati zbog toga jer to nije njihova krivica. Ako te već ismevaju, ne treba pustiti da te to pogađa - glasi rečenica u videu koji je u kratkom vremenskom roku pregledalo preko 30 miliona ljudi širom sveta.

PODRŠKA UFC ŠAMPIONA

Veliki broj MMA boraca danas je to što jeste upravo zbog vršnjačkog nasilja u školi. I upravo su se MMA borci iz elitne organizacije UFC zajedno udružili kako bi pomogli malenom Keatonu i borbi protiv nasilja u školi.

- Keatone, čuvam ti leđa! Pripremam se za svoju sledeću borbu, ali samo kaži i dolazim! Dođi i budi deo mog trening kampa. Nisi sam. Tu sam za sve što treba - poručio je Keatonu aktuelni šampiona UFC-a u teškoj kategoriji Stipe Miočić.

A javili si se i mnogi drugi šampioni UFC-a koji su mališanu pružili podršku...

