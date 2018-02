DA SE REKREATIVCI VRATE SPORTU: Ministar Udovičić podržao studentska takmičenja u Košutnjaku

SOFA (Studentske i omladinske fizičke aktivnosti) je organizovala prvi u nizu događaja pod nazivom SOFA challenge gde se okupilo oko 200 mladih studentske populacije koji koriste usluge besplatne rekreacije i koji su se na mini turniru nadmetali u sedam sportova. Današnja akcija je još jedna koja popularizuje ovaj projekat, koji je namenjen studentima i mladima od 18 do 30 godina. Ovo udruženje broji 26.000 registrovanih članova.

„Ono što je jako važno jeste da, osim što omogućava studentima besplatnu rekreaciju, SOFA pruža mogućnost mladim sportskim stručnjacima da pokažu svoja znanja i veštine kroz aktivno učešće u organizovanju i sprovođenju sportskih aktivnosti. Ovim projektom promovišemo volonterizam i aktivizam, zdrav način života, sportski duh i timski rad, uključujemo mlade u organizovanje događaja“, izjavio je Udovičić.

Ministar Udovičić je naglasio da Ministarstvo omladine i sporta podržava i pomaže rad SOFA-e jer želi da se omasovi sport i da se motivišu mladi da se bave sportom, kao i da za ovo nema članarine.

Tokom 2017. godine ostvareno je 61.500 dolazaka na besplatne termine, a na turniru SOFA open 2017 okupilo se 450 učesnika, koji su se takmičili u basketu, stonomtenisu, plivanju, odbojci i fucalu.

Neki od sportova koje SOFA omogućava studentima su odbojka, trčanje, košarka, vaterpolo, plivanje, rukomet, odbojka na pesku, aerobik, itd. Pored navedenih, dobro poznatih sportova, SOFA studentima omogućava bavljenje i neuobičajenim sportovima kao što su salsa, pilates, badminton, krosfit, tekvondo za devojke, veslanje, skvoš i mnogi drugi.

„Želimo da popularizujemo, kao nekada, kulturu sporta kao sastavnog dela zdravog života, i da to našim mladima bude jedna sasvim normalna, svakodnevna aktivnost. To nije samo naša uloga i odgovornost kao države, već svih nas kao društva. SOFA je postala prepoznatiljivo mesto gde se okupljaju studenti i omladina, i to ne samo u Beogradu“, rekao je ministar Udovičić.

Događaju su pored ministra Udovičića prisustvovali i državni sekretari Predrag Peruničić i Darko Stanić, direktor Zavoda za sport i medicinu sporta Goran Bojović, predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek i potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije Igor Rakočević.

