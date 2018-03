CARICA DALEKOG ISTOKA: Nevena Ignjatović prva u Salahinu

Srpska zastava vijori se na pobedničkom postolju na dalekom Sahalinsku.

Ostrvo na krajnjem istoku Rusije "pokorila" je naša najbolja skijašica Nevena Ignjatović, koja je osvojila prvo mesto na Istočnom kupu (Far East Cup) u veleslalomu u vremenu 2:22:28. Još važnije, Nevena je prikupila šest FIS poena, čime je sebi otvorila mogućnost da se nađe na 31. mestu u veleslalomu na svetu. Zahvaljujući toj poziciji, sebi bi obezbedila broj 31 na Svetskom kupu tokom cele sledeće godine.

- To je ogromna šansa jer bih mogla na Svetskim kupovima da ulazim u druge vožnje, dobijam bolje uslove na stazi i pravim zapaženije rezultate. Ali, potrebno je da i u sutrašnjoj trci ponovim ovakav plasman da bih to ostvarila. Neće biti lako, ali verujem u sebe, jer nikada do sada nisam u veleslalomu napravila tako dobre bodove kao na ovoj prvoj trci u Sahalinu - rekla je Nevena.

Ignjatovićeva još jednom je pokazala izvanredan kvalitet na stazi, našavši se ispred Ruskinje Romanove i Čehinje Capove.

- Radila sam ono sto najbolje znam. Skijala sam i trudila se da ne razmišljam puno. Tek posle ove prve trke spremna sam za naredne dane, s obzirom na to da sam u Rusiji prvi put i nisam znala sta da očekujem. Sneg je malo drugačiji i vreme se menjalo doslovno na 15 minuta. Sunce, vetar, sneg, oluja, pa sunce... Staza je bila dosta duga, teren nije težak, lep je, ali opet bio je zahtevan baš zbog ovih vremenskih uslova. Vidljivost se menjala, kao i struktura snega zbog padavina. Potrudila sam se da razvijam brzinu od starta do cilja i pobedila sam. To mi je bio i cilj - zadovoljna je naša skijašica.

Sutra sledi nova trka u veleslalomu, a do kraja takmičenja Nevena, će još da učestvuje u dve vožnje slaloma. Takođe sa pobedničkim ambicijama.

