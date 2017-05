MENJA SE FORMAT LIGE ŠAMPIONA: Klubovi podelili 286 hiljada evra

U toku finalnog turnira Lige šampiona, koji se od četvrtka do subote igrao u Budimpešti, održan je u sastanak klubova sa predstavnicima LEN-a.

Na sastanku su predstavljene promene, koje će verovatno stupiti na snagu od naredne sezone, 2017/2018. Do sada je učestvovalo osam klubova sa vajld kartama, odnosno četiri koji su do grupne faze stizali kroz kvalifikacije. Od naredne sezone će se broj pozivnica povećati na 12, a prema nekim informacijama to će biti klubovi iz Rusije, Rumunije, Holandije, Crne Gore ili Nemačke, koja već ima jedan tim sa poznivnicom. Naredne nedelje biće poznati svi učesnici koji će dobiti vajld kartu.

To automatski znači da u dve grupe neće više igrati po šest, već po osam ekipa. Finalni turnir Lige šampiona održaće se 2018. godine u Đenovi, a od 7. do 9. juna domaćin će biti Pro Reko.

Interesantno je da je LEN objavio koliko su učesnici Lige šampiona u ovoj sezoni dobili novca. Dvanaest klubova podelilo je malo više od 285 hiljada evra, a kada se u obzir uzme da je kotizacija za učešće u ovom takmičenju 30 hiljada evra, jasno je da taj novac uglavnom nikome ne znači.

Šampion Evrope, mađarski Solnok, dobio je 50.000 evra. Jug 40.000, Pro Reko 33.000, Eger 31.000, Breša 28.000, Olimpijakos 27.000, Barseloneta 25.000, OSC 24.000, Špandau 10.000, Partizan 8.000, Hanover 6.000 i Olimpik Nica svega 4.500 evra.

