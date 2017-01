NOVI IZGLED FORMULE 1: Naslednik iskritikovao Eklstona i najavio šou!

Keri je okončao vladavinu Bernija Eklstona u F1, koja je trajala četiri decenije, a u današnjem intervjuu za agenciju Asošiejted pres ocenio je da je ovaj sport stagnirao pod rukovodstvom doskorašnjeg prvog čoveka.

Keri je, međutim, nagovestio da će u pregovorima s pojedinačnim stazama i trkama biti uporan i nepopustljiv, baš kao i njegov prethodnik, rekavši da će trke koje generišu manje profita, kao što je ona u Britaniji, morati da dokažu da mogu da postanu profitabilnije umesto da pregovaraju oko cene organizacije.

Međunarodna kompanija za sport i zabavu Liberti medija (Liberty Media) preuzela je u ponedeljak F1 od investicionog fonda Si-Vi-Si kepital partners (CVC Capital Partners). Kontrolni udeo u Liberti mediji ima 75-godišnji tajkun Džon Meloun.

Prioritet za Liberti je rast u SAD. Ova firma je vlasnik bejzbol tima Atlanta Brejvs, a ima udela i u nekoliko kablovskih televizija. Formula 1 trenutno ima samo jednu trku u SAD, onu u Ostinu, ali kompanija planira da ubaci i uličnu trku.

"Voleli bismo da u SAD dodamo trku u nekom od velikih turističkih centara, kao što su Njujork, Los Anđeles, Majami, Las Vegas. Mislimo da možemo da stvorimo nešto što će biti zaista poseban događaj. Jasno je da u SAD možemo samo da rastemo. Nismo tamo ulagali kako treba da bismo izgradili tamošnje tržište", rekao je Keri.

On je ocenio da je sport ostao "zaglavljen u prošlosti" i da je zbog toga delovao "malo umorno", kao i da Eklston nije shvatio moderne medije.

"Berni je vodio šou jednog čoveka. Ja ne planiram tako da vodim Formulu 1", rekao je Keri.

Eklston će ostati počasni predsednik i savetnik, ali sva vlast je sada u rukama Kerija, visokog funkcionera mreže Foks.

"Mislim da u poslednjih šest godina ovaj posao nije realizovao svoj potencijal. Morate da budete kompetetivni u svim stvarima i treba vam prisustvo na internetu koje će biti stalno fragmentisano, treba vam organizacija koja radi mnogo stvari u isto vreme", rekao je Keri.

Eklston je često bio kritikovan što je zapostavljao istorijski popularne trke da bi ih smeštao u nova i bogatija tržišta, kao što su Abu Dabi, Bahrein i Azerbejdžan, u kome je prošle godine održana debitantska trka Formule 1. Velika nagrada Nemačke izbačena je iz kalendara zbog finansijskih teškoća Hokenhajma, dok je britanska trka Silverstoun u opasnosti zbog cena organizacije.

"Zapadna Evropa nam je važna i moramo do određene mere da se angažujemo da bi te trke bile veće i bolje nego što su sada, kada se uzme u obzir njihovo nasleđe", rekao je Keri.

On je odbacio mogućnost smanjivanja cena da bi se u kalendaru zadržale istorijski važne trke.

"Spremni smo da ulažemo u sport, ali mi smo novi momci, tako da sada svi hoće da dođu i da vide da li postoji šansa da se ponovo pregovara o ceni. Ne mislim da je to pravi pristup. Mislimo da ove trke (kao što su one u Britaniji i Nemačkoj) treba da budu veće i profitabilnije i spremni smo da radimo s promoterima da utvrdimo kako da to postignemo. To je naš cilj", rekao je Keri.

Prodaja Formule 1 dolazi u trenutku kada se ovaj sport sprema za velike promene, kao što su šire gume, dizajn bolida, glasniji motori i omogućavanje više šansi za preticanje što bi trebalo da učine ovaj sport uzbudljivijim, što je pokušaj da se vrati veliki deo nezadovoljnih navijača, koji sve manje dolaze na trke.

"Sigurno ćemo raditi neke stvari da bismo dan trke napravili uzbudljivijim i angažovanijim za gledaoce, ali i da same trke budu uzbudljivije. Razgovarao sam sa mnogo ljudi i čuo sam mnogo istih stvari o predvidljivosti, prekomplikovanim pravilima, o tome da su sada inženjeri važniji od vozača, kao i da bi motori trebalo da budu brži, glasniji, jeftiniji. Tako da ima nekoliko stvari koje možemo da uradimo da bismo unapredili trke i dan trke", rekao je Keri.

On je rekao da želi da unese "uzbuđenje i žamor" koji se mogu naći oko centralnog događaja u američkom fudbalu, Super boulu, kao i da same trke pretvori u festivale koji će u gradovima domaćinima trajati tokom cele nedelje.

"Voleo bih da imam 21 Super boul. Prvi prioritet je da trke budu veće i bolje. Imamo sjajne trke kao što su Singapur, Meksiko i Abu Dabi, ali moramo da se potrudimo da postignemo da svaka trka ima energiju i uzbudjenje koji će ih stvarno učiniti jedinstvenim događajima", rekao je Keri.

Autor: Beta,Kurir sport