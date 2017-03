PARTIZAN SLAVIO U LIGI ŠAMPIONA: Crno-beli potopili Hanover za prvu radost u Evropi

Crno-beli sada imaju po jednu pobedu i remi i šest poraza i peti su na tabeli Grupe B, dok je Hanover zabeležio peti poraz i nalazi se na poslednjem mestu.

Najefikansiji u pobedničkom timu bio je Radomir Drašović sa četiri gola, Djordje Tanasković je postigao tri, a Mihajlo Repanović dva. U poraženom timu istakao se Darko Brguljan sa pet golova.

Partizan je već posle prve četvrtine stigao do prednosti od četiri gola i tu prednost je održavao do kraja meča.Hanover je u trećoj deonici spustio razliku na tri gola (10:7), ali je Partizan na poslednji odmor ipak otišao sa plus pet. Treću četvrtinu je na spektakularan način završio Nikola Lukić golom sa pola bazena.

Poslednju deonicu dobio je Hanover, ali nije uspeo da ugrozi trijumf izabranika Zorana Milenkovića.

Partizan u narednom kolu, 5. aprila, gostuje Egeru.

Autor: Kurir sport,Beta