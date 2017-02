SELEKTOR DELFINA SE IZJASNIO: Evo šta Dejan Savić misli o žrebu za SP

Srbija će igrati u Grupi C sa selekcijama Španije, Grčke i Južne Afrike. SP će biti odigrano od 14. do 30. jula u Budimpešti.



"U grupi smo dobili dva protivnika koji svakako zaslužuju poštovanje, to su selekcije Španije i Grčke. Ipak, moram da budem iskren i da priznam da ćemo od starta šampionata biti koncetrisani i na grupu sa kojom ukrštamo u četvrfinalu, jer taj četvrtfinalni meč je svakako najvažniji u ovakvom sistemu takmičenja. O favoritima je još rano govoriti, jer do početka šampionata ima još pet meseci. Mnogo toga može da se promeni u svim ekipama", rekao je Savić.



Jedan od najboljih vaterpolista Srbije Andrija Prlainović je rekao da će delfini biti spremni za SP.



"Uvek je dobro kada u grupi ima kvalitetnih rivala. Nama je raspored takav da krećemo sa Južnom Afrikom i posle je sve teže i teže. Žreb je uvek informacija, a vrlo često je i nebitan ako se mi spremimo kako treba", rekao je vaterpolista Andrija Prlainović.

Autor: Kurir sport