SLAVKO GAK: Grad nije organizator, ali će pomoći Beogradskom maratonu

Gak je u saopštenju podsetio da "Beogradski maraton" od 1987. godine organizuje istoimeno privatno preduzeće, zatraživši od čelnika tog preduzeća da podnesu zvaničan izveštaj s obzirom da u svom nazivu koriste ime grada Beograda.

Kako je objasnio, ne može da se dozvoli da se ime grada stavlja u kontekst u kome se spominju neisplaćene finansijske obaveze.

Gak navodi da Grad Beograd ima razumevanja za situaciju u kojoj su se našli organizatori maratona, s obzirom na to da si im 2013. godine po "političkom nalogu ukinuti sponzorski ugovori, od kada i datiraju dugovi preduzeća".

Ponovio je da grad Beograd ne organizuje Beogradski maraton, niti utiče na poslovanje tog preduzeća.

"S obzirom na značaj koji ova manifestacija ima za grad Beograd, pokušaćemo, u skladu sa svojim mogućnostima, da pomognemo ovom preduzeću da prevaziđe probleme", istakao je Gak.

Portparol Evropske atletike (EA) Džejms Maligen potvrdio je da je "Running for all" sertfikat za Beogradski maraton zbog dugovanja suspendovan do daljeg. Iz preduzeća Beogradski maraton poručili su da uz potpunu saglasnost i po dogovoru sa Evropskom atletikom, rešavaju postojeće probleme, te da samo održavanje događaja nije dovedeno u pitanje.

Najavili su da će ovogodišnji jubilarni 30. maraton biti održan 22. aprila 2017. i da će biti "najbolji i najmasovniji u svojoj dugogodišnjoj istoriji".Kako se navodi, dosad je prijavljeno 4.500 učesnika maratonske i polumaratonske trke iz 58 zemalja sveta sa svih kontinenata, a organizatori očekuju 8.000 učesnika.

