TOPIĆ OTVORIO DUŠU Osuđen sam za nešto što nisam učinio jer sam iz zemlje koja se ne odriče istorije

"Neću i ne želim da prognoziram ničije medalje jer nemam svog sportistu-učesnika na ovom prvenstvu koga bih mogao prokomentarisati i čiji bih uspeh ili neuspeh mogao prognozirati. Nezahvalno je i nemoralno govoriti u tuđe ime. Kao navijač ću cepati svoje glasne žice za svaku našu devojku i svakog našeg mladića koji obuku dres reprezentacije. Želim im svu sreću ovoga sveta", rekao je Topić.



Dvoransko Evropsko prvenstvo u atletici održaće se od 3. do 5. marta u Beogradskoj areni.



"Ja sam kupio 20 kompleta karata, za svoju porodicu, sebe i svoje najdraže, siguran sam da će svaki iole sportski pismen čovek poželeti da dođe u Arenu i bude deo evropskog atletskog krema. Ubeđen sam da će hala biti premala za sve zainteresovane. Voleo bih samo da se u jutarnjim časovima, kada su na program kvalifikaciona takmičenja, kapije Arene budu otvorene za naše školarce da besplatno uđu i uživo vide istinske heroje", rekao je on.



Topić je sa 22 godine postavio državni rekord koji je do danas nenadmašen i petnaesti rezultat svih vremena u svetu (238 centimetra).



"Naravno da se sećam tog skoka. Žao mi je što tog dana nisam imao baš nikakvu konkurenciju jer sam siguran da bih pod sportskim pritiskom tog dana skočio i svetski rekord", rekao je Topić.



On je bio učesnik čak šest Olimpijskih igara.



"Kako vreme protiče postajem svesniji svojih uspeha za koje sam donedavno smatrao da su 'normalni', ali nije baš tako. Kada ste u jednom eksplozivnom sportu kao što je skok u vis trajali šest olimpijskih ciklusa onda ste stvarno unikatni. Ponosan sam na svake svoje Olimpijske igre", rekao je Topić.



Topić je 2001. godine suspendovan korišćenja nedozvoljenih sredstava.



"Afera s dopingom mi je uništila život u jednom momentu. Optužen i osuđen za nešto što nisam učinio, pogotovo ne u momentu kada sam bio toliko mentalno superioran u odnosu na konkurenciju i kada sam bio jedini ozbiljan kandidat za osvajanje titule svetskog šampiona. Ali, bio sam usamljen, iz jedne zemlje koja je uporno uništavana i omalovažavana samo zato što se nije odricala svoje istorije", rekao je Topić.



"U prvi mah sam bio skrhan, dotučen, razapet, ali Božjom promišlju sam se digao i nakon dve godine vratio u vrh. Inače, sada kako vreme odmiče i javljaju se nove činjenice o sistematskim dopingovanjima velikih sila, raznoraznim spletkama i zaverama, korupcijom onih koji su se zakleli na čast i poštenje, shvatam zašto sam kažnjen, jer sport, nažalost, nisu uvek samo vrhunska ostvarenja, već i globalna politika", dodao je on.



Topić je istakao da je svetska atletika u velikoj krizi i da su je ljudi koji su vodili taj sport u poslednjih nekoliko decenija "srozali na nedopustivo nizak nivo".



"Sa žaljenjem gledam na to. Ovo je moj sport, moj život, a nedostatak vizije sportskih čelnika su nas dovele do toga da se sada borimo za golu egzistenciju na prenatrpanom sportskom medijskom nebu, bežeći od pogubne istine i skrivajući se od odgovornosti. Verovali ili ne, atletika u Srbiji ima jasniji cilj i jasniju sliku budućnosti od onih koji upravljaju našim sportom u svetu i ponosan sam na to", rekao je Topić.

Autor: Agencija BETA,Foto: Dragana Udovičić