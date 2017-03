VATERPOLO U KRAGUJEVCU: Od evropskog trofeja, preko besparice do povratka na veliku scenu

Finansijski problemi su ugasili klub, ali ne i želju za ovim sportom u gradu na Lepenici. Grupa entuzijasta i zaljubljenika u ovoj sport na čelu sa Jugoslavom Vasovićem i trenerom Urošem Stevanovićem ostala je na okupu i nastavila da se bori. Kragujevčani su krenuli od nule i dočekali da se ekspresno, već ove sezone o na superioran način plasiraju u Prvu ligu!

- Ostvarili smo uspeh pre svega zbog činjenice da se radi o veoma mladoj ekipi koja ima prosek od svega 17,3 godine - počinje priču i s ponosom ističe trener Kragujevčana Uroš Stevanović i dodaje.

- Mislim da smo kvalitetom potvrdili da zaslužujemo mesto u prvoligaškom društvu jer smo takmičenje završili bez poraza. Slavili smo u 10 ligaških mečeva i potom trijumfovali u dve dodatne utakmice završnog turnira. Bili smo dominatni i u finalu u duelu sa favorizovanom ekipom Bečeja koju smo savladali 15:5.

Prema rečima Stevanovića, ono što je najviše pomoglo i uticalo da se vaterpolo očuva u Kragujevcu posle finansijskog kraha Radničkog je kvalitetan i predan rad sa mlađim kategorijama.

- Radnički je 2012. godine počeo da se pravi praktično od krova, a ne od temelja. Zato je to praktično bila svojevrsna kula od karata koja je počela da se ruši već u toj prvoj sezoni kada je osvojen trofej LEN. Međutim, ono što je bilo jako važno za Radnički je da je sa mojim i dolaskom Jugoslava Vasovića u klub stigao i Nenad Vasilovski koji je bio koordinator mlađih selekcija. On je razvijao vaterpolo školu i plodovi tog rada su ubrani sada ovim našim plasmanom u Prvu ligu. To je ono što održalo klub, svi sadašnji prvotimci su iz našeg omladinskog pogona i to je najveća vrednost našeg rada. U prilog tome svedoči podatak da će cela ekipa osim trojice starijih igrati i na finalnom turniru šampionata Srbije - zadovoljno ističe Stevanović.

Od sistema koji je dao rezultat neće se odustati.

- Trenutno u našem omladinskom pogonu više od 150 klinaca, a sa našim partnerom, školom plivanja Akva 34 taj broj ide preko 250. Poređenja radi, Partizan je u zlatno vreme imao oko 600 dečaka u svojim mlađim kategorijama. Mislim da je ovo optimalan broj, jer bi za više dece bilo pozrebno u rad uključiti i više trenera, obezbediti veći prostor. Kada već pričamo o uslovima, moram da se zahvalim i pohvalim Sportski centar Park sa kojima imamo izvanednu saradnju, jer u poptunosti razumeju naše potrebe.

O planovima za budućnost Stevanović kaže.

- Mislim da sa ovim sastavom možemo da budemo konkurentni u Prvoj ligi, doduše ne Partizanu i Zvezdi, ali igranje u toj konkurenciji omogući će nam sazrevanje i dalji napredak. Mislim da je put kojim smo krenuli i kojim idemo dobar i prirodan. Trudićemo se da ovaj sastav što duže zadržimo na okupu i da organizaciono ojačamo. Ako procenimo da nam to ide u prilog možda se prijavimo i za učešće u regionalnoj ligi, ali nećemo žuriti i odluke donositi preko kolena. Nadamo se da će ove naše rezultate propoznati i lokalna samouprava i da ćemo dobiti njihovu podršku. Mislim da jedan ovako zdrav projekat koji je za vrlo kratjko vreme dao rezultate zaslužuje pažnju. Uz pomoć i podršku grada Kragujevac bi uskoro mogao da postane značaj vaterpolo centar što bi bilo od višestrukog značaja - zaklučio je Stevanović.

Autor: Kurir sport