(VIDEO) NEVEROVATNA PRIČA: Britanski bokser dva puta padao u komu! Drugi put s probudio na Božić!

Blekvel (26) je imao zabranu takmičenja, pošto se u aprilu penzionisao posle operacije glave i teške povrede mozga, koju je zaradio početkom godine tokom borbe sa Krisom Jubankom. Taj meč je prekinut u 10. rundi, a Blekvel je posle meča završio u bolnici. On je neko vreme proveo u komi, operisan je i oporavio se. On je tada objavio kraj karijere.





Međutim, pre nešto više od mesec dana i pored zabrane je ušao u ring, pošto je bio sparing partner Hasanu Karkadiju, koji se pripremao za borbu protiv Krisa Hobsa. Tokom sparing meča se srušio u ringu i hitno je prevezen u bolnicu gde su lekari morali da mu uklone deo lobanje kako bi smanjili pritisak na moza. Više od mesec dana bio je u komi, a probudio se u nedelju i to na Božić."Bilo je to božićno čudo. Dočekao nas je sa osmehom na licu. Međutim, ispred Nika je dugačak oporavak, a pitanje je sa kakvim posledicama. U ovom trenutu je neverovatna vest. On je borac u srcu. To je sigurno", rekao je njegov otac Džon Blekvel.Britanski mediji navode da nikome nije jasno zašto je Blekvel ponovo ušao u ring. Pratite KURIR na VIBERU: http://chats.viber.com/kurirsport

