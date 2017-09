(VIDEO) NOVAK NASTAVIO POHOD NA ROLAN GAROSU: Đoković precrtao Sousu, na redu Švarcman

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Rolan Garosa pošto je savladao Portugalca Žoaoa Sousu sa 3:0, po setovima 6:1, 6:4, 6:3.

Đokoviću je za pobedu trebalo 125 minuta.

Drugi nosilac na Gren slemu u Parizu i aktuelni šampion Rolan Garosa u narednom kolu će igrati protiv Dijega Švarcmana. Argentinac je slavio protiv Italijana Stefana Napolitana sa 3:0, po setovima 6:3, 7:5, 6:2.

Novak je sjajno ušao u meč i već posle 22 minuta stekao pet gemova prednosti u prvom setu. Đoković je imao u šestom gemu dve brejk lopte za set, ali je to ispravio u narednom gemu za 6:1 posle 29 minuta igre.

Drugi set je bio teži za Đokovića, trajao je 44 minuta, a rešio ga je u svoju korist sa 6:4. U ovom setu su viđena tri vezana brejka, srećom dva je napravio Novak. Potvrdio je brejk za 4:2 i onda priveo set mirno kraju.

U trećem setu je bilo najviše vatre. Do rezultata 3:3 Sousa je bio odličan, a zatim je Novak napravio brejk i poveo sa 4:3. Portugalac se nije predavao i napravio je dosta problema Đokoviću, ali se Novak izvukao i rešio meč u svoju korist posle dva sata i pet minuta igre.

TOK MEČA

Đoković je u sva tri duela protiv trenutno 59. tenisera sveta ostvario pobede.

Prvi put su igrali na US Openu 2013. godine, kada je Đoković slavio sa 6:0, 6:2, 6:2. Godinu dana kasnije na Rolan Garosu u 1. rundi Đoković je bio ubedljiv sa 6:1, 6:2, 6:4. Poslednji put su se sastali prošle godine na mastersu u Majamiju kada je srpski as bio bolji sa 6:4, 6:1.

Đokoviću će ovo biti drugi meč sa novim trenerom Andreom Agasijem.

