(VIDEO) PRIJAO MU MARATON: Đoković objasnio zašto je dobro što se mučio sa Švarcmanom

Drugi teniser sveta Novak Đoković rekao je da je današnji meč protiv Dijega Švarcmana na Rolan Garosu velika lekcija i da se nada da će mu taj duel pomoći u nastavku turnira na kome brani titulu.

"Procentualno sve grend slemove koje sam osvojio, često sam na tim turnirima imao u trećem, četvrtom kolu, u četvrtfinalu, neki meč u pet setova, neki maraton koji mi je pomogao da uđem u trunir, da psihički prevaziđem problem. Kada ste favorit i od vas se očekuje da svaki meč dobijete u tri seta ponekad udjete u monotonost i potrebno je da vas nešto malo prodrma, jedan ovakav meč. Siguran sam da ovo može da mi pomogne za nastavak turnira", rekao je Đoković posle meča u Parizu.

The defending champ survives ????@DjokerNole survives a five-set epic to book his place in round four #RG17 pic.twitter.com/nWwVci91kh — Eurosport UK (@Eurosport_UK) June 2, 2017

Đoković se plasirao u osminu finala Rolan Garosa, pošto je pobedio Argentinca Dijega Švarcmana sa 5:7, 6:3, 3:6, 6:1, 6:1.

"Počeo sam meč sasvim dobro, imao sam brejk prednosti a onda sam nekarakterističnim neiznudjenim greškama dozvolio Švarcmanu da se vrati rezultatski. Vrlo loš gem na 5:5 i on je osvojio prvi set. Kada dozvolite protivniku da dobije prvi set date mu krila, on opet izvuče najbolje iz sebe i to je bio slučaj u prva tri seta, bio je bolji igrač i sugurniji u presudnim momentima. Odigrao sam loše servis gemove bilo je dosta besmislenih neiznudjenih grešaka i u tome je razlika izmedju prva tri seta i četvrtog i petog", rekao je on.

"U prva tri seta sam previše pokušavao, previše sam želeo da prerano završim poen, što je rezultiralo veliki brojem neiznudjenih grešaka, a njemu sam dozvolio da se oseti komforno. U četvrtom i petom setu sam nastavio da igram u svom ritmu, s tim što sam smanjio zonu rizika i odlučio da izdržim u razmeni duže od njega i vidim šta će se dogoditi. Dogodilo se ono što sam poželeo, ili je on napravio grešku ili sam ja dobio kraću loptu i uspeo sam da završim. Ponekad su stvari jasne i jednostavne kada se gleda sa strane, a igrač ponekad na vreme to razume a ponekad malo kasnije, ali to je sve stvar evolucije i razumevanja same igre. Pobeda u pet setova može da donese mnogo pozitivnih stvari", dodao je on.

Đjoković je rekao da je u pojedinim trenucima "suviše respektovao" protivnika.

"Možda sam previše pokušavao zbog njegovog jakog otpora sa osnovne linije. Možda sam imao previše respekta za njegovu kretnju i udarce sa osnovne linije zbog uslova u kojima smo igrali. Bilo je dosta sporo, nizak odskok loptice, blatnjavo. Uslovi su bili prilično u njegovu korist, niži je i ne mora mnogo da se savija. Igrao je dosta dobro i efikasno, zbog tog otpora sam pokušavao previše rano da završavam poene, onda sam to preokrenuo, odigrao dodatnu loptu i možda ga naterao da više razmisli, da on nešto kreira, to je bila razlika", rekao je branilac titule na Rolan Garosu.

"Grend slem je drugačiji, imate priliku i kada gubite sa 1:2 da opet budete u meču i pokušate da preokrenete, što je danas bio slučaj. Ima tu mnogo elemenata u igri koji nisu funkcionisali najbolje u prva tri seta, ali koji su bili izvanredni u četvrtom i petom. Gledam da se usredsredim na stvari koje su funkcionisale i da to prenesem u svaki naredni dan. Imao sam sličnih iskustava i mečeva u početnim fazama grend slemova, istorijski se pokazalo da to može da mi posluži kao stimulans. Potrudiću se da ga tako i iskoristim", dodao je Đoković.

Novak će u osmini finala igrati protiv Španca Alberta Ramosa Vinjolasa.

"Levoruk je, danas nema mnogo takvih u tenisu. Naravno Rafael Nadal je najbolji na svetu i specijalac za šljaku. Ramos Vinjolas je u jako dobroj formi ove godine, igrao je finale Monte Karla. Nema neko preterano oružje, udarci mu možda nisu toliko prodorni, ali je izuzetno čvrst, ne daje mnogo, ne greši mnogo, morate da zaradite pobedu. Poslednji put sam ga pobedio u Dejvis kupu u tri seta, ali bili su drugačiji uslovi i drugačija podloga. Mislim da su uslovi i njemu danas išli na ruku u meču protiv Luke Puja", rekao je on.

"Protiv takvih igrača je teško 'zabiti' loptu. Kada vidite da se neko kreće iza osnovne linije i vraća vam sve što pokušate, vi malo preterate pa grešite. Veliki respekt za Vinjolasa, on se bori i uspeva sa tom igrom da pobedi neke jako dobre igrače. Odgovara mu ova podloga i ovi uslovi. Današnji meč je za mene jedna velika lekcija, uspeo sam da prebrodim veliki test i nadam se da će u narednom meču stvari od početka da se slegnu", dodao je Đoković.

