BEKER BRANI ĐOKOVIĆA: Nadal tri godine nije osvojio Gren slem, a Novaka svi kritikuju?!

Nekadašnji trener srpskog tenisera Novaka Đokovića, Boris Beker, izjavio je da su Rafael Nadal i Rodžer Federer glavni favoriti da sezonu završe na prvom mestu ATP liste.



Legendarni Nemac ne veruje da će vodeći tandem Đoković - Endi Marej ostati na vrhu na kraju godine, već je prednost dao trenutno četvrtom, odnosno petom igraču sveta.



"Sve je otvoreno. Rafa i Rodžer su po meni favoriti, potom Tim i Zverev, a ne Đoković i Marej, iako mislim da će se vratiti u staru formu", rekao je Beker za švajcarski "Tages Anzeiger".



Beker je ponovio da je Đoković napravio pravi potez angažovanjem Andrea Agasija na mestu trenera kao njegov naslednik.



"Moj odlazak je situacija kao u fudbalu, imaš 15-20 igrača i poznatu priču o smeni. Zadovoljan sam što me je Agasi nasledio. Mislim da ta saradnja može da bude uspešna zbog harizme, ličnosti i shvatanja tenisa. Agasi i Novak su dvojica možda i najvećih tenisera ikada".



Beker je, ujedno, stao u odbranu Đokovića posle kritika zbog slabijih rezultata.



"Novak je osvojio sve i možda se malo umorio od tenisa, sve razumem. U drugom delu sezone nije bio u krizi, osvojio je Toronto i stigao do finala na US Openu i Završnom mastersu, što je odličan rezultat. Nadal nije tri godine osvojio gren slem titulu i niko ništa loše ne govori o tome", zaključio je Beker.

