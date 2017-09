IVANIŠEVIĆ: Andre nema vremena! Bolje da Novaka trenira Agasijeva žena

Hrvatski trener Goran Ivanišević izjavio je da saradnja Novaka Đokovića i Andrea Agasija neće dugo potrajati.



Đoković i Agasi sarađuju tek nekoliko nedelja. Amerikanac je bio prve nedelje Rolan Garosa uz Novaka, a onda je zbog ranije dogovorenih obaveza otputovao u domovinu.



"Sjajno je videti Andrea na ATP turneju, ali mislim da to neće potrajati. Mislim da on ni ne želi da bude trener. Obožavam Andrea, on mi je jedan od omiljenih tenisera, ali on ima previše obaveza, tako da ne može da se posveti nekom kao što je Novak Đoković. Da biste bili trener morate nekome da budete na raspolaganju 20, 25 nedelja godišnje. Mislim da Agasi nema ni tri nedelje slobodno! Ne verujem da će on dugo ostati trener, pre bi time mogla da se bavi njegova supruga Štefi Graf", rekao je Ivanišević za jedan teniski sajt.



Ivanišević je pre nekoliko dana dobio otkaz, pošto je bio trener Tomaša Berdiha.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR SPORT UŽIVO: Šta je zajedničko Vladanu Milojeviću i Bošku Đurovskom?

Autor: Kurir.rs/ Kurir sport , Foto: AP