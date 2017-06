VELIKO PRIZNANJE! ITF proglasio Kecmanovića za najboljeg tenisera sveta

Najbolji teniser planete u konkurenciji juniora, naš Miomir Kecmanović zvanično je proglašen za svetski "broj 1" u sezoni 2016. i time se zauvek upisao u knjigu teniskih velikana.

Na svečanoj večeri ITF- a koja je održana u Parizu, na kojoj su proglašeni najbolji teniseri i teniserke sveta za 2016. godinu, Srbija je imala svog laureata.

Mladi as Srbije i sveta na ITF listi juniora zauzima prvo mesto od novembra 2016. godine. Iako se u 2017. bazirao na profi takmičenja, gde je sjajnim partijama i rezultatima (četiri finala i dve titule) obezbedio plasman među 400. na svetu profesionalaca, Miomir je kao prva zvezda juniorskog svetskog tenisa odlučio da tačku na ovaj deo karijere stavi na juniorskom Rolan Garosu.



Kecmanović je igrao finale juniorskog gren slema, US Opena 2016, dve sezone uzastupno osvajao je Oranž Boul, osvojio je Edi Her, Meksiko, učestvovao na juniorskom Mastersu koji je održan u Kini 2016. Nanizao je mnoštvo titula sa najvećih svetskih juniorskih takmičenja, ostalo je još da prebogatu juniorsku karijeru kruniše gren slem trofejom. Nalazi se na dobrom putu da to ostvari upravo na pariskoj šljaci.

