BOGDAN OBRADOVIĆ PORUČIO RODITELJIMA: Sklonite decu sa ulica, dajte ih u sportske kolektive

Memorijal „Anastasija Beba Stajić“ prvi put organizovan je 2016. godine sa ciljem da preraste u tradicionalni. Organizuje se u spomen na tragično preminulu teniserku Srbije Anastasiju Bebu Stajić koja je život izgubila u saobraćanoj nesreći 2014. godine u Beogradu i sa ciljem da se ovaj ne mili događaj nikada ne ponovi, da se Beba nikada ne zaboravi i da se među mladim ljudima probudi svest o tome da svaka vožnja brža od dozvoljene može biti pogubna za mnoge živote, da prekine mlade živote kao što je bio i slučaj sa Anastasijom.

Kako prošle tako i ove godine turnir se igra u konkurenciji do 18 godina, druga kategorija iz kalendara Teniskog saveza Srbije, na terenima TK Classics u Beogradu (kod starog Merkatora) od 16. do 18. septembra 2017.

Turnir je ove godine podržao i iza njega stao i potpredsednik Olimpijskog komiteta Srbije Bogdan Obradović, koji se obratio prisutnim medijima zajedno sa ocem preminule Bebe, Goranom Stajićem i Seadom Derviševićem menadžerom TK Classics.

„Teniski savez Beograda je dobio inicijativu od Gorana Stajića, Bebinog oca da se krene u organizaciju ovog turnira i mi smo odmah prihvatili, prošle godine organizovali prvi turnir na kome smo imali tehničkih problema zbog kiše, ali smo se odmah u startu dogovorili da to bude pravi memorijalni turnir i da iz godine u godinu dobija na značaju i da u narednim godinama pretvorimo u međunarodni turnir do 18 godina. Teniski savez Beograda i TK Classics će svu logistiku i sve što ima u svojoj moći da pruži i omogući praktično da taj turnir dobije na kvalitetu pre svega igračkom, a zatim i ambijentalno da izgleda onako kako treba da izgleda. Sam po sebi karakter turnira je memorijalni, ali hoćemo da napravimo da taj turnir nosi svoju poruku, svoj neki imidž tim mladim ljudima koji su na granici da postanu profesionalci, da im otvorimo i damo mogućnosti da vide šta ih to sve čeka u profesionalnom tenisu. TK Classics daje sve od sebe da ovaj turnir ove godine bude bolji nego onaj od prošle, a opet lošiji od onog što će biti naredne godine, ovo je drugi memorijalni turnir „Anastasija Beba Stajić“, a već za treći ćemo se pripremati zadnjeg dana ovog drugog turnira – rekao je mandžer TK Classics Dervišević.

Otac preminule Bebe, zahvalio se svima u ime porodice i njegovo ime, Bogdanu Obradoviću potpredsedniku OKS, Seadu Derviševiću i TK Classics, Teniskom savezu Beograda i svima koji su stali uz njih, da realizujemo ideju i da organizuju memorijalni turnir za tragično preminulu Bebu.

„Nisam znao kako idu prijave za turnire do 18 godina, u smislu broja prijavljenih takmičarki jer nisam imao tu sreću da dočekam da se moja Beba takmiči na turnirima do 18 godina. Sead mi je prošle godine nakon memorijala rekao da je bio nezapamćen broj prijavljenih igračica na turniru ovog ranga u poslednjih 15 godina, da se u proseku na turnir ovog ranga prijavljivalo 15-16 teniserki, a na Bebinom prvom memorijalu je bilo 43. Iskreno se nadam da će ove godine biti sigurno toliko, ako ne i više. Pozvao bi naše mlade teniserke da se odazovu ponovo kao i prošle godine i uzmu učešće na ovom turniru, u što većem broju, da očuvamo sećanje na našu Bebu, ali i da pozovem decu da se sklone sa ulica, da idu na sportske terene, da se bave sportom“ – rekao je Goran Stajić.

Obradović je istakao da je ovo za njega najbolnija konferencija za štampu.



„Povod ne može da bude bolniji od ovoga, ali to mora zaista da bude ozbiljna opomena svima nama. Mi se zahvaljujemo porodici Stajić i mi ćemo ovaj turnir i ovu akciju proširiti. Na ovaj način osvežavamo sećanje na Bebu i sa druge strane šaljemo poruku - sklonite decu sa ulica, dajte ih u sportske kolektive, dajte da mi zajednički našu decu zaštitimo od tih negativnih pojava u društvu. Uskoro ćemo sesti i napraviti jedan bord ljudi koji će se ozbljino baviti ovom tematikom i sasvim sigurno je da ćemo uraditi mnogo više nego što smo uradili do sada. Imaćemo i OKS koji će stati iza svega ovoga i pružiti maksimalnu podršku. Ispred OKS ću reći da smo imali niz akcija tokom leta vezanih za omasovljenje sporta u svim gradovima i malim mestima Srbije. Cilj svih nas koji smo se okupili ovde jeste upravo ta masovnost, da što više dece sklonimo sa ulice i da ih pozovemo u sportske klubove. Nešto što se te kobne večeri dogodilo Bebi se dogodilo to da je ona bila devojčica koja je bila izuzetno vaspitana, koja je bila u sportskom kolektivu čitav svoj život i bavila se sportom, a sa druge strane se desilo društvo onih koji nisu bili tako vaspitani. Da bi smo izbegli takve pojave u našem društvu mi moramo da se trudimo na svakom mestu, uglu decu vaspitavamo u pravcu sporta, sportskih kolektiva gde će oni razvijati tu svoju socijalnu svest, baveći se sportom znaće da se zaštite od tih negativnih pojava u društvu koje su neminovne i neizbežne, naročito u ovo prokleto vreme interneta gde imate mnogo više negativnih stvari nego pozitivnih koje mladi mogu da nauče. Izgubili smo i to što se nekada zvalo sekcije u školama, zato sam razgovarao sa Ministrom prosvete Šarčevićem da vratimo te sekcije u škole, da decu od malih nogu naviknenmo da moraju da se bave sportom. Baveći se sportom vi ne razvijate samo vaše sportske veštine već i mentalne veštine, a to je ono da se suočite u životu sa problemima koji mogu da vam naidžu, na mnogo bolji način i da probate da izbegnete ovakve stvari kakve su se na žalost desile Bebi“ – naglasio je potpresednik OKS Obradović.

Na kraju Dervišević je dodao da je memorijal „Anastasija Beba Stajić“ kamen temeljac na osnovu kog ćemo graditi dalje i razvijati tu akciju sklanjanja dece sa ulica i od loših navika.

„Ovaj Memorijalni turnir koji treba da bude inicijalna kapisla koja će praktično zavrtiti krug u svim kategorijama takmičenja, za svu decu, da dođu i da se pod nekim sloganom oslobode onih loših stvari kojih ima na žalost previše na našim ulicama, a opet sa druge strane da budu u sportu, da žive zdravo. Celog života pričam da teniseri imaju svoj klan. Svaki sport ima svoj klan i oni se druže međusobno i to su sve dobra deca, to su sve pravi i čestiti ljudi, sport samo daje prave ljude, mi to želimo da iz ovoga izađe i na tom smo putu“ – zaključio je Dervišević.

