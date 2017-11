SVAKI DAN JE ZOVE: Novak strepi zbog majke Dijane! Evo i zašto

Novak Đoković do dana današnjeg nije zaboravio kako su roditelji od njega sakrili da je majka Dijana bila na operaciji dok je on bio u Australiji.

Novak je kao dete, sa 12 i po godina, napustio porodični dom kako bi u Nemačkoj pohađao tenisku akademiju Nikole Pilića.

Dugogodišnja odvojenost od sina teško je pala njegovim roditeljima Srđanu i Dijani, a visoku cenu su platili i zbog brojnih odricanja zarad uspeha svog deteta.

Zbog brojnih stresova Dijana i Srđan imali su zdravstvene probleme. I dok je Novak bio upoznat sa stanjem svog oca, o majčinim tegobama nije ništa znao.

"Krili smo od njega sve probleme koje smo imali. To smo radili da ga ništa ne bi ometalo dok je na terenu", rekla je Dijana.

"Jedne godine sam morala na operaciju. Čekala sam momenat da mi dva starija sina odu od kuće. Nisam želela da oni to gledaju. Bila je zima, pa je Novak otišao u Australiju, a Marko u Španiju", dodala je Dijana.

Teško je bilo sakriti od Noleta šta se dešava.

"Kada sam operisana, Novak je svaki dan zvao na kućni telefon, a pošto sam se obično ja javljala, a tih dana je čuo ili Srđanov ili Đorđev glas, stalno je pitao gde je mama. Oni su mu govorili te u prodavnici je, te u banci, otišla je ne znam ni ja više gde, ali bi me on onda zvao na mobilni. Ja sam iz bolničke sobe pokušala da podesim glas tako da on ne oseti da se nešto dešava, a sve njih sam zaklela da ne smeju da mu kažu da sam operisana", nastavila je Dijana.

Međutim, kako sama kaže, između Novaka i majke postoji neka posebna veza.

"Kao da je osetio da se nešto dešava, pošto je sve vreme pitao da li sam dobro. Kada se vratio, Srđan je otišao da ga sačeka na aerodrom, a ja sam sebe naterala da se oporavim do njegovog dolaska i dočekam ga na nogama. Želela sam da mu je otvorim vrata stana. I to se i desilo. Tata mu je rekao na povratku sa aerodroma šta se desilo i on mi je kupio buket cveća, ali mi to nikada nije zaboravio. Nije mogao da mi oprosti što mu nismo rekli".

Sada je sve drugačije...



"Odrastao je i traži sve da zna, a ja mu ništa ne prećutkujem. Mnoge stvari mu nismo govorili da bismo ga zaštitili, iz najbolje namere, a on se ljutio i smatrao da nije u redu da išta krijemo od njega", seća se Dijana.

Zbog svega, Novak i dan-danas svaki dan zove mamu, za koju je najviše vezan, da proveri kako je.

