ENDI SE NAMUČIO S POVREDOM: Marej otkrio kada se vraća na teren

"Bolje sam nego što sam bio u završnici Vimbldona i tokom priprema za Ju Es open. Tada je i hodanje bilo veliki problem za mene", rekao je Marej za Bi-Bi-Si (BBC).

Marej će sa drugim teniserom sveta Švajcarcem Rodžerom Federerom u Glazgovu igrati humanitarni meč i to će biti njegov prvi meč od Vimbldona, u julu.

Marej, koji je pao na 16. mesto na ATP listi, rekao je da je uveren da će se vratiti u fizičku formu, ali da će mu biti potrebno vreme da se vrati u najbolju igračku formu.

On je dodao da će krajem godine, kao i obično, trenirati u Majamiju i da se nada da će igrati na turniru u Brizbejnu u januaru. Taj turnir počinje dve nedelje pre prvog grend slem turnira u Australijan opena, čiji je početak 15. januara.

"Kada se vratim na teren, možda se neću vratiti u najbolju formu, ali ništa me ne navodi na pomisao da je neću pronaći. Vratiću se kada budem 100 odsto spreman. Verujem da ću se vratiti na to", rekao je on.

Marej je imao lošu sezonu, posebno zbog problema sa povredama lakta i kuka. Kao prvi teniser sveta doputovao je u Njujork, na poslednji grend slem turnir u sezoni Otvoreno prenstvo SAD, ali se dva dana pre početka povukao pošto se nije dovoljno oporavio od povrede kuka.

"Verovatno sam napravio grešku pokušavajući da se pripremim za Ju Es open, ali to je bio poslednji grend slem turnir u sezoni. Treniram već nekoliko nedelja. Ponekad se osećam sjajno, a ponekad ne toliko dobro, ali idem polako", naveo je Marej.

