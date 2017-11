SENZACIJA U MINSKU: Sabalenka donela izjednačenje u finalu Fed kupa protiv Amerike, pa zaplakala

U prvom međusobnom duelu Sabalenka je do trijumfa došla posle 120 minuta igre.

Stivens je dobro odigrala u prvom setu, do brejka je stigla u drugom i osmom gemu, dok je Sabalenka samo jednom uspela da uzvrati istom merom, pa je tako Amerikanka posle 35 minut igre vodila sa 1:0.

Sabalenku nije mnogo uzdrmao izgubljeni prvi set, bila je sigurna na svojim servisima, a do jedinog brjeka u drugom setu došla je u šestom gemu. Ispostavilo se da joj je to bilo dovoljno da dodje do izjednačenja - 1:1.

Odlučujući set doneo je mnogo uzbuđenja i preokreta. Stivens je čak triput imala prednost brejka, ali je Beloruskinja svaki put uspevala da se vrati, a potom i da pri rezultat 5:4 dodje do odlučujućeg brejka koji je Belorusiji doneo izjednačenje posle prvog dana.

Sabalenka nije izdržala, pa je posle meča zaplakala od sreće. Ona je 78. na VTA listi, dok je Stivens 13.

Ranije danas prednost SAD donela je Koko Vandevej pobedom od 6:4 i 6:4 nad Aliaksandrom Sasnovič.

Sutra su na programu obrnuti dueli u singlu, a ukoliko bude nerešeno igraće se i dublovi.

(Beta, Foto: EPA)

