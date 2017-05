ĐOKOVIĆ PROGOVORIO O SARADNJI SA AGASIJEM: Još nema promena ali sviđa mi se način na koji me trenira

Đoković je danas počeo odbranu titule na Otvorenom prvenstvu Francuske, Rolan Garosu, pobedom protiv Španca Marsela Granoljersa.

Novinare je posle meča najviše interesovalo kako izgledaju treninzi Đokovića i Agasija, koji će sa njim raditi u Parizu.

"Logično je da ljudi žele da znaju kakve su promene, ali toga zapravo još nema, on i ja nemamo takav odnos tako da on odjednom mnogo izmeni moju igru ili me ubaci u odredjene okolnosti u kojima ću se osećati neugodno. On ne želi da na bilo kakav način remeti moj ritam i način na koji sam igrao i pripremao se. On se prilagođava tome što sam ja u novom poglavlju svog života, formiram novi tim, a on je na njegovom čelu. Znače mi razgovori i njegovi saveti, ne bih previše otkrivao, to ostaje medju nama. Za sada mi se dopada način kojim radim sa Agasijem i kako se osećam na terenu", rekao je Đoković.

On je naveo da se Agasi trudi da ga što bolje upozna, kako bi mu više pomogao.

"Ali, u opštem smislu njemu se moja igra jako dopada, on je više usredsredjen na psihološki pristup u odredjenim momentima mečeva, šta raditi, kako se poneti, kako pristupiti mečevima i treninzima. Naravno i određenim tehničkim detaljima, kao i o stvarima van terena koje se tiču privatnog života, pošto u poslednjih sedam, osam meseci prolazim kroz promene. Trudi se da me što bolje upozna da bi mi što više pomogao", dodao je on.

Đoković je prošle godine osvojio titulu na Rolan Garosu i to je bio jedini grend slem trofej koji mu je nedostajao.

"Sada je drugačiji osećaj u odnosu na druge godine. Kao branilac titule sam se vratio u Pariz. U poslednjih četiri, pet godina dolazio sam u Pariz sa ogromnim pritiskom i očekivanjima. Jedn od glavnih osećanja ove godine u prvom meču bilo mi je olakšanje, jer znam da sam uspeo da osvojim taj trofej. S druge strane, imao sam oštrinu i dodatnu motivaciju da odigram što bolje. Bilo je momenata kada sam briljirao i momenata kada sam malo manje briljirao. To je očekivano za uvodne mečeve", rekao je on.

Srpski teniser rekao je da je jedina stvar kojom nije bio zadovoljan u današnjem meču to što je u trećem setu servirao loše, ali je ocenio da je Granoljers nezgodan igrač i da je zadovoljan pobedom u tri seta.

Novinare je zanimalo i da li Đoković misli da će Srbija biti primljena u Evropsku uniju, a on je rekao da će odgovarati samo na pitanja o tenisu i sportu.

"Trenutno me politika ne zanima mnogo. Pratim je, naravno, pošto je to deo mog života, to je deo svačijeg života. Svestan sam šta se dešava, ali više od toga ne mogu da kažem", rekao je Đoković.

Đoković će u drugom kolu igrati protiv Portuglaca Žoaa Souze, koji je pobedio Janka Tipsarevića sa 4:6, 7:6, 6:2, 6:2.

"Souza je dobio Janka, iskreno nadao sam se da ću imati priliku da igram protiv njega, ali nažalost nije došlo do toga. Souza je vrlo nezgodan, igra poprilično ravno sa obe strane, malo greši i ima dobar forhend. Zna vrlo dobro da igra na šljaci, može da bude nezgodan ako mu dajete vremena. Ja ću da pokušam da mu oduzmem vreme, da budem agresivan i postavim svoj ritam igre", rekao je Đoković.

Autor: Kurir sport,Beta