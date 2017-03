NOLE ZA 24 ČASA IGRAO 3 MEČA: Organizatori mu smeštaju, Đoković dokazao kakav je gospodin i kad gubi

"Teško je pozicionirati na njegove servise i teško ih je pročitati, nekada servira i preko 225 kilometara na sat po 'T liniji', a onda pogodi servis po širini. Jednostavno, često menja ritam i teško je prilagoditi se. Ne okleva ni na drugom servisu, nije napravio mnogo duplih grešaka, a ovakvi uslovi odgovaraju serverima, kada lopta ide brzo kroz vazduh i odskače visoko, to je uvek kocka", rekao je Đoković.



"Kada je tako, onda je u mojim gemovima bio veći pritisak, a ja sam popustio u prvom gemu na meču, pa je ritam celog meča odmah bio na njegovoj strani. Nisam došao do brejk lopte, bilo je nekih gustih gemova, ali nisam uspeo da uradim ono što je potrebno u tim trenucima", dodao je on.



Srpski teniser Novak Đoković eliminisan je sa turnira u Indijan Velsu, pošto je u osmini finala poražen od Australijanca Nika Kirjosa u dva seta, 4:6 i 6:7 (3).



"Kao i nedavno u Akapulku kada sam poražen, servirao je izuzetno dobro, nisam uspeo da vratim mnogo loptica u teren. Izuzetno je agresivan, napada na prvi, ali često i na drugi servis. Veoma je teško igrati protiv njega", rekao je Đoković.



Najbolji srpski teniser posle četiri godine, tri uzastopne titule i 19 vezanih trijumfa, pretrpeo je prvi poraz na masters turniru u Indijan Velsu, kojim će na novoj ATP listi izgubiti i 910 bodova.



"Niz pobeda je bio neverovatan i ponosan sam na to, ali moralo je jednom da se završi. Ne žalim mnogo zbog toga", rekao je drugi teniser sveta.



On nije želeo da komentariše odluku organizatora da posle manje od 18 sati i meča s Argentincem Huanom Martinom del Potrom ponovo izađe na teren. Đoković je potom igrao i meč u dublu sa zemljakom Viktorom Troickim.



S druge strane, Kirjos je istakao da druga pobeda u isto toliko međusobnih susreta potvrđuje da prvi put nije bila slučajnost.



"Dobar je osećaj pobediti, jer sam tako pokazao da pobeda u Akapulku nije bila slučajnost. Znao sam koja je moja taktika i drago mi je što sam ponovo uspeo da je ispunim. Pobeda nad Đokovićem velika je za svakoga, pogotovo za mene", ocenio je Australijanac.



Kirjos se nije složio sa srpskim teniserom da je servirao dobro kao pre dve nedelje u Akapulku kada ga je takođe pobedio u dva seta.



"Servirao sam dobro, ali mislim da nisam servirao ni približno dobro kao u Akapulku, a i uslovi su ovde potpuno različiti. Borio sam se za svaki poen... Obojica smo bili nervozni u pojedinim trenucima, ali odigrao sam prilično dobro u bitnim poenima i to je presudilo. poene. Dobro sam i servirao", rekao je Kirjos.



Australijanac će se u narednom kolu sastati sa Švajcarcem Rodžerom Federerom koji je u dva seta, sa 6:2 i 6:3 pobedio Španca Rafaela Nadala.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:





http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Agencija BETA