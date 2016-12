NOVAK OTVORENO O ONOME O ČEMU MNOGI ĆUTE: Kad udarimo glavom o zid, oslanjamo se na psihologa

Nekadašnji najbolji teniser sveta Novak Đoković (29) ponovo je dokazao da ni njega ne mimoilaze problemi s kojima se susreću i sasvim obični ljudi. Naime, tokom predavanja na Ekonomskom fakultetu koje je držala njegova supruga Jelena Đoković (30), Novak ju je iznenadio svojim dolaskom i prisustvom u prvom redu. Njihova topla razmena emocija pred nepoznatim ljudima mnoge je oduševila i ganula. Kada je Jelena primetila svog životnog saputnika u publici, obratila mu se šaljivim tonom, piše Story.



"Eto, ja pričam i gledam u njegovom pravcu, a on zuri u telefon. Šalim se, ljubavi, dođi da i ti nešto kažeš. Hvala ti što si tu da me podržiš, jer i ja sam uvek bila na tribinama za tebe. I samo da znate, on ume dugo da priča, uvek je mrtva trka u kući ko će nešto reći", izjavila je gospođa Đoković, dok je slavni teniser istakao da je veoma ponosan na svoju suprugu i njeno društvenokorisno angažovanje.



Ljubavi, ja sam, evo izjavljujem pred celim fakultetom, veoma ponosan na tvoje večerašnje izlaganje i moram priznati da sam napravio dobar izbor. Ovo će na kraju ispasti stendap komedija.

"Zadovoljstvo mi je da slušam kako ona uspeva da pretoči u reči emocije i načela kojih se drži", iskreno je objasnio Đoković i naveo da porodica iz čoveka uvek izvlači ono najbolje, te da snove niko ne može da nam uzme.



Novak je ovom prilikom u svom izlaganju otkrio da on i Jelena, kada se susretnu s nekim izazovom ili problemom, ne beže od toga da se za pomoć obrate stručnjaku.



"Kada Jelena i ja osetimo da udaramo glavom u zid, profesionalno ili privatno, psiholog Džim Ler prava je osoba na koju možemo da se oslonimo", iskreno je rekao Novak, a mnogi su ovu izjavu povezali sa spekulacijama da su supružnici pre nekoliko meseci imali krizu u braku koja je prouzrokovala i njegov pad na ATP listi.



