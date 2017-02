NOVAKOV ŠOU U NIŠU: Rusima objasnio vekovno prijateljstvo sa Srbima, a od Troickog tražio piće

Teniseri Srbije plasirali su se u četvrtfinale Dejvis kupa, pošto su protiv Rusije u Nišu poveli sa nedostižnih 3:0. Treći odlučujući poen Srbiji su donelki Nenad Zimonjić i Viktor Troicki u dublu. Oni su pobedili Konstantina Kravčuka i Andreja Kuznjecova posle četiri seta, 6:3, 7:6, 6:7, 6:4. Srbija će u četvrtfinalu, od 7. do 9. aprila igrati protiv pobednika duela Hrvatske i Španije. Hrvatska posle dva dana vodi 2:1.



Srpski teniseri su bili raspoloženi na konferencij za medije, a zbijali su šale i obećali da će skočiti iz aviona ako osvoje Dejvis kup.



"Hvala Viktoru, koji uvek pristaje da igra za reprezentaciju. Svaka mu čast", rekao je Đoković i poručio Troickom da od njega očekuje piće.



"Naravno, bezalkoholno", odmah je kao najstariji u timu reagovao selektor-igrač Nenad Zimonjić.



Đoković je potom pohvalio i ceo stručni štab.



"To je ekipa s kojom gajimo prijateljske odnose i koja nas motiviše da budemo što bolji", naveo je Đoković.



Najbolji srpski teniser je rekao da najverovatnije neće igrati nijedan turnir do Mastersa u Indijan Velsu, ali je istakao da još nije doneo konačnu odluku. On je potom naveo da je oduševljen Nišom.



"Moj najjači utisak koji nosim iz Niša su ljudi i sjajno gostoprimstvo. Hvala im što su bili prijatno i potrudili se da sve prođe kako treba. Imao sam priliku da prošetam pored Nišave i da vidim kajakaše kako vežbaju. Obišao sam i tvrđavu", rekao je Đoković.



On je potom odgovarao i na pitanja ruskih novinara, a nije propustio priliku i da se našali sa njima.



Na pitanje ruskog novinara zašto on i Medvedev nisu bili u dvorani tokom celog meča u dublu, Novak je imao spreman odgovor.



"Igrali smo karte", odgovorio je Đoković i nasmejao sve prisutne.



Naš najbolji teniser govorio je i o prijateljstvu srpskog i ruskog naroda.



"Kroz istoriju smo veliki prijatelji i drago mi je što nemerljivo pokazujemo taj fer-plej među sobom. Drago mi je što Srbi i Rusi imaju sjajnu saradnju u različitim sferama života", istakao je Đoković.



Autor: Kurir sport,Foto: Saša Pavlić