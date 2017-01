PET KEŠ PROGNOZIRA UOČI STARTA AUSTRALIJAN OPENA: Teško je ne tipovati na Đokovića

Marej je prvi teniser sveta, dok je Đoković drugi na ATP listi. Njih dvojica su nedavno igrala u finalu turnira u Dohi, a Đoković je pobedio posle velike borbe.



Đoković brani titulu u Melburnu, pošto je prošle godine u finalu pobedio Mareja.



"Teško je ne tipovati na Đokovića, zar ne? Međutim, već sam ranije rekao da mu se Marej približava i da zaslužuje da bude broj 1. O najboljem je odlučivao jedan meč i to poslednji u prošloj godini", rekao je Keš i nastavio:



"Mislim da će Marej držati još neko vreme držati prvo mesto na ATP listi. Đokovićev posao je da ga sruši. Međutim, kada Endi krene, gotovo je nemoguće zaustaviti ga, što smo videli prošle godine. Polufinale i finale su na završnom Mastersu doneli neverovatan tenis".



Australijanac kaže da je u ovom trenutku Marej mentalno stabilniji od Đokovića.



"Imao je neverovatnu prošlu sezonu i on će biti čovek kojeg treba pobediti. On je taj koji treba nešto da dokaže - ima sjajnu karijeru, ali još nije prebacio tu magičnu granicu na Australijan openu i Rolan Garosu. Neću biti iznenađen da ga vidim kako podiže trofeje na oba turnira ove godine", zaključio je Keš.

Autor: Kurir sport