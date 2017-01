ŠPANAC SE NADA TITULAMA Nadal: Verujem da mogu još da osvajam trofeje

Nadal, osvajač 14 grend slem trofeja, je promenio pripreme za Australijan open, gde je prošle godine ispao u prvom kolu. On je pre dva dana osvojio egzibicioni turnir u Abu Dabiju, odakle je otputovao u Australiju na turnir u Brizbejnu, gde će igrati prvi put u karijeri.

"Dobro sam igrao u Abu Dabiju... Tamo sam odigrao tri dobra meča i to je važno. Zaista se nadam da će mi ti mečevi pomoći da odigram dobro u Brizbejnu", rekao je Nadal.

U prvom kolu protivnik će mu biti Aleksandar Dolgopolov, a ako prođe, u četvrtfinalu bi mogao da igra protiv branioca titule Miloša Raonića.

Poslednji grend slem turnir Španac je osvojio 2014. godine na Rolan Garosu, a sve do prošle godine, na svakom Australijan openu na kome je učestvovao od 2007. godine stizao je najmanje do četvrtinala. On je 2009. godine osvojio taj turnir.

Nadal se na teren vratio posle povrede levog zgloba. On je zbog povrede prošle godine morao da se povuče sa Rolan Garosa uoči trećeg kola i propustio je Vimbldon. Osvojio je zlatnu olimpijsku medalju u dublu u Rio de Žaneiru, ali mučili su ga bolovi.

"Prošle godine sam igrao sjajno, ali sam se povredio u najgorem trenutku. Srećan sam što sam se vratio takmičenjima. Abu Dabi je bio dobar start. Moram tako da nastavim. Dobro je što igram u Brizbejnu. Ne znam da li će mi to pomoći, to ćemo videti posle Melburna, ne mogu da predvidim budućnost. Jedino što mogu da kažem je da sam zdrav i da verujem da mogu osvojim trofej. Da to ne verujem, bio bih kod kuće na pecanju", rekao je Nadal.

Prvi grend slem turnir u sezoni, Australijan open u Melburnu, počinje za dve nedelje.

Autor: Kurir sport