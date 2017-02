SPEKTAKL U PIONIRU: Đoković i Nadal u dvorani Aleksandar Nikolić

Biće to prvi duel dva tima posle osam godina i meča u Benidormu, kada je domaćin slavio 4:1 i novi spektakl jer se očekuje da će, baš kao i tada, Srbiju predvoditi Novak Đoković, a Španiju Rafael Nadal.



Reprezentacija je poslednji put igrala u popularnom Pioniru u martu prošle godine, kada je pobedila Kazahstan. To je bio prvi teniski duel u toj hali još od 1990. godine.



Meč između Srbije i Španije na programu je od 7. do 9. aprila.

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Agencija TANJUG