SRPSKI TENISER U NJUJORK TAJMSU: Evo kroz kakve je muke je prošao Miomir Kecmanović

Miomir, koji se zbog tenisa preselio u Ameriku sa tetkom Tanjom Pavlov u početku je imao dosta problema.

- Nismo imali kola, pa smo svuda morali da idemo peške, što u Americi nije ni malo lako - rekla je Tanja za Njujork tajms.

Još teže bilo je roditeljima mladog tenisera koji su svog 13-godišnjeg sina pustili da ode dalje nego što su mogli ikada da zamisle.

- Bilo je veoma teško, ali to je njegova sudbina a ne moja. Nedostaje nam mnogo. Odemo u sobu, isplačemo se i kasnije izađemo i sve je ok - rekao je otac Dragutin.

Novinari ističu da se Miomirov deda po majci bio general u Jugoslovenkoj vojsci, i javno se izjašnjavao protiv rata na našem području zbog čega je sa ćerkama Tanjom i Majom, majkom mladog tenisera, morao da se preseli iz Hrvatske u Srbiju.

- Moj otac je zbog svojih stavova proglašen za neprijatelja i morali smo da odemo iz Hrvatske - rekla je Miomirova tetka Tanja.

Mladi teniser priznao je da je u početku bio veoma uplašen i da se pitao šta uopšte traži u Americi.

- Bio sam veoma nervozan, nisam uspevao ni da vratim loptu. Maks Mirni je prvi profesionalac protiv kog sam igrao kada sam stigao ovde. On je specijalista za dubl, a ja nisam toliko siguran na mreži, mnogo puta me udarila lopta. Ali to je bilo dobra lekcija i iskustvo - rekao je Miomir.

Prema rečima njegove tetke Miomir u početku nije previše izlazio iz kuće, ali se vremenom opustio i sada se ponaša kao da je rođen u Americi.

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Anja Vukašinović