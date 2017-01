ŠTEPANEK SE KLANJA ĐOKOVIĆU I SEBALJOSU: Novakov naredni rival oduševljen potezom dvojice tenisera

Đoković je pobedio Sebaljosa u osmini finala turnira u Dohi, a Argentinac je posle meča zatražio selfi sa Novakom. Đoković je pristao da se slika sa Sebaoljosom, a ovaj potez je oduševio fanove širom sveta.



Štepanek će igrati danas protiv Đokovića u četvrtfinalu Dohe.





"Oduševljen sam. Ovo što su njih dvojica uradili dokaz je da i posle poraza teniser ne mora da padne u defetizam i depresiju. To se dogodilo samo minut po završetku meča i pošto su se rukovali na mreži. Sebaljos je već zaboravio izgubljeni meč i za njega je odmah život krenuo dalje. Bila je to fantastična reakcija i ja mu čestitam. Mislim da je to zaista divan gest", rekao je Štepanek.Đoković i Štepanek odigrali su 13 mečeva u karijeri, a Novak vodi 12:1 u pobedama.

Autor: Kurir sport