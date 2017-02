SVETSKI MEDIJI BRUJE: Beker okrenuo leđa Đokoviću. Nemac želi da trenira Federera!

Pojedini svetski mediji navode da je Beker u poslednjih nekoliko dana dao toliko izjava u kojima je hvalio Federera što navodi na moguću saradnju Nemca i Švajcarca.



Ovo nije prvi put da se u medijima pominju takve informacije. Beker je krajem 2016. raskinuo trogodišnju saradnju sa Novakom Đokovićem. Nekoliko dana kasnije pojedini švajcarski mediji su preneli da bi Beker mogao da trenira Federera.



Beker je bio stručni konsultant Jurosporta tokom Australijan opena. Federer je trijumfovao u Melburnu i stigao do 18. Gren slem trofeja.

"Pre nekoliko meseci se postavljalo pitanje kada će Novak stići i prestići Federerov rekord na najvećim turnirima, a sada se to pitanje promenilo u 'da li će uopšte uspeti'. Mislim da Nadal i Novak mogu da stignu Rodžera, ali on i dalje nastavlja. Što više bude pobeđivao, to će više želeti da igra. Vrhunski tenis je mnogo više mentalna snaga nego trenutna forma. Zrelost igrača je veoma važna", rekao je Beker.Federera treniraju Severin Luti i Ivan Ljubičić.

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport