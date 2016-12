TSS SE ZAHVALIO SRPSKOJ TENISERKI: Dovoljno je reći Ana - naša jedinstvena šampionka

"Odajući duboku zahvalnost Ani Ivanović na svemu što je učinila za srpski tenis, ne možemo da se ne osvrnemo na njene blistave trenutke na terenima širom sveta koji su naciju podizali na noge, a ime naše zemlje upisivali u sam vrh ovog sporta u ženskoj konkurenciji. Od časa kada je, posle velike borbe, stigla do finala Vimbldona za juniorke, pa do istorijskog osvajanja trofeja na Rolan Garosu, utirala je put slave i postala legendarna sportska diva u žiži zanimanja svetske javnosti, donoseći popularnost i našem tenisu i našoj zemlji. Postala je naš znak prepoznavanja u svojevrsnoj sportskoj diplomatiji", ističe se u pismu TSS koje je potpisao predsednik Mirko Petrović.



TSS podseća da je Ana Ivanović ostvarila 20 pobeda igrajući za reprezentaciju Srbije u FED kupu i da je bila prva srpska teniserka koja je na WTA listi postala magični broj 1.



"Pojavom i šarmom, teniskim temperamentom i borbenošću plenila je i ljude kojima tenis dotad nije bio blizak, doprinoseći tako da i sam sport kojim se bavi dobije više poklonika. Želimo da još jednom kažemo veliko hvala Ani Ivanović, kao i da joj poručimo da u svakom trenutku treba da bude svesna da je u istoriji srpskog i svetskog tenisa, na terenu i u javnosti, bila i ostala jedna i jedinstvena, naša šampionka za koju je dovoljno reći Ana, bez pominjanja prezimena, pa da svako zna na koga se misli. Takvu čast malo je ko imao, a Ana ju je sasvim zaslužila. Želimo joj sve najlepše u porodičnom životu i svim daljim aktivnostima kojima će posvetiti svoje vreme i trud", zaključuje se u pismu.



Ivanovićeva je pre dva dana okončala igračku karijeru tokom koje je osvojila 15 titula, uključujući i Rolan Garos 2008, zaradila više od 15 miliona dolara, a sa reprezentacijom Srbije stigla do finala FED kupa 2012. godine.

Autor: Agencija TANJUG