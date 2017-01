ZAKUVALO SE Marej bacio rukavicu u lice Novaku: Evo šta Britanac očekuje od Australijan opena

Marej je postao otac, preuzeo je prvo mesto na ATP listi i nagrađen je titulom viteza otkako je pre 50 nedelja izgubio svoje peto finale na Otvorenom prvenstvu Australije u Melburnu.

Marej je prošle godine razmišljao da li da se povuče sa Australijan opena kako bi bio sa trudnom suprugom koja je u to vreme trebalo da se porodi. Uz to, njegovom tastu Najdželu Sirsu je za vreme jednog meča u Melburnu pozlilo pa je primljen u bolnicu.

Ove godine Marej je u boljoj situaciji i nada se da će osvojiti Australijan open, prvi put u karijeri, čime bi zaustavio Novaka Đokovića u pohodu na sedmu titulu u Melburnu.

"Imam samopouzdanje nakon dobrog završetka prošle sezone. Volim ovde da igram, volim uslove. Proteklih godina sam u Melburnu igrao zaista dobro, ali nisam uspeo da preskočim poslednju prepreku. Ali, mislim da sam sad u pristojnoj situaciji da mogu to da učinim. Mislim da imam šansu da osvojim trofej. Dobro igram, dobro sam trenirao, zdrav sam. Potrudiću se", rekao je Marej.

Marej je pet puta gubio u finalu Australijan opena, a četiri puta od velikog rivala Novaka Đokovića, koji ga je u tri seta pobedio prošle godine.

Britanac je odmah posle meča otputovao u London, a nedelju dana kasnije porodila mu se supruga.

"Turnir je bio težak, pogotovo sa situacijom oko Kim i porođaja. Onda, ono što se dogodilo sa Najdželom tokom turnira mi je otežalo, pošto sam u nekoliko situacija pomislio da želim da odem kući, ali to nisam uradio jer je on bio u bolnici u Melburnu. Bilo je teško i sigurno da ne želim da se ponovo nađem u takvoj situaciji, kao ni moja supruga, nijedan član moje porodice", naveo je on.

Marej je na odličan način završio prošlu godinu, osvojio je drugu titulu na Vimbldonu, odbranio zlatnu olimpijsku medalju u Rio de Žaneiru, osvojio je titule u Pekingu, Šangaju, Beču i Parizu i preuzeo prvo mesto na ATP listi od Đokovića. On je poziciju potvrdio osvajanjem završnog ATP turnira u Londonu, pobedivši drugog, trećeg, četvrtog i petog nosioca.

Marej je rekao da se i dalje isto oseća, ali da je tek osam nedelja na prvom mestu i da se nada da mu neće biti potrebno dvostruko više rada da ga zadrži.

"To je stvar psihe, pošto kada osvojite prvo mesto možete da pomislite da morate da nastavite kao do tada. Ali, stvari teku, tenis je sve bolji, ja ću biti sve stariji, mladi će nastaviti da napreduju, a tu su i Novak, Rodžer (Federer), Sten (Vavrinka) i Rafa (Nadal) i svi ostali koji žele da budu u vrhu. Moram da nastavim da napredujem, a ono što sigurno moram je da nastavim naporno da radim", naveo je Marej.

Prvi teniser sveta dodao je da ima jedna stvar koju ne bi želeo da promeni, a to je način kojim mu se ljudi obraćaju, pošto ga posle titule viteza uglavnom mediji oslovljavaju sa ser Endi.

"Više sam nego srećan kada me zovu Endi. To je za mene dovoljno. Da, ako me zovu Endi, time ću biti zadovoljan", rekao je Marej.

Autor: Beta